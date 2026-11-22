باشگاه خبرنگاران جوان – وحید خرّمی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان به همراه فرماندار بندر انزلی و رئیس سازمان بازرسی استان از آب‌بندان مرغوب بندرانزلی بازدید کردند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان در حاشیه این بازدید گفت: تقویت دیواره آب‌بندان مرغوب با مساحت بیش از ۱۴۸ هکتار در دستور کار قرار گرفته تا با استفاده از ظرفیت بند‌های «الف» و «ب» ماده ۴۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بدون نیاز به تأمین اعتبار دولتی، بهسازی این آب‌بندان انجام شود.

خرّمی با اشاره به اینکه آب‌بندان مرغوب از بزر‌گترین آب‌بندان‌های استان گیلان و شهرستان بندر انزلی است، افزود: ضعف در ساختار دیواره و دست‌ساز بودن آن موجب می‌شود در زمان افزایش حجم آب و ایجاد موج، این آب‌بندان در معرض آسیب‌دیدگی قرار گیرد. او تصریح کرد: این آب‌بندان در سال‌های گذشته نیز در بخش بازو‌های دیواره مشکلاتی داشته و اکنون عملیات ترمیم آن با تقویت دیواره‌ها در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان اظهار داشت: بر اساس بند‌های «الف» و «ب» ماده ۴۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، هزینه‌های اجرای عملیات بدون تأمین اعتبار دولتی و از طریق واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها تأمین می‌شود؛ به این ترتیب دیواره‌های آب‌بندان مرغوب تقویت و پس از ترمیم به اهالی تحویل داده خواهد شد.

خرّمی همچنین با بیان اینکه گیلان حدود ۹ هزار هکتار آب‌بندان در حال بهره‌برداری دارد که نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی ایفا می‌کنند، گفت: بخشی از آب‌بندان‌های استان ظرفیت لایروبی با استفاده از خاک حاصلخیز را دارند و حدود یک‌هزار هکتار از این آب‌بندان‌ها برای اجرای طرح‌های لایروبی با این روش شناسایی شده‌اند که نیمی از این ظرفیت هم اکنون فعال است. او افزود: برای فعال‌سازی بخش باقیمانده نیز پس از جلب موافقت و همراهی اهالی و مردم، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

آب‌بندان مرغوب با مساحت ۱۴۸.۹۵ هکتار در روستای کرگان در غرب شهرستان بندر انزلی قرار دارد و نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری منطقه ایفا می‌کند.

منبع: روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان