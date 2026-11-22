باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه، با صدور موافقت اصولی برای اجرای پنج طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری وارد مرحله تازه‌ای شد.

ابراهیم شهرانی سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: از این طرح‌ها، دو اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان‌های کوهرنگ و بروجن با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ترتیب ۱۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۷۸۰ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال اجرا می‌شود که با بهره‌برداری از آنها ۶ فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد شد.

وی افزود: همچنین موافقت اصولی احداث دو مجتمع گردشگری در شهرستان‌های بروجن و سامان صادر شده است که برای اجرای آنها به ترتیب یک‌هزار میلیارد ریال و ۸۷۸ میلیارد و ۸۳۲ میلیون ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده و زمینه اشتغال مستقیم ۲۷ نفر را فراهم می‌کند.

شهرانی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری استان گفت: چهارمحال و بختیاری با برخورداری از جاذبه‌های متنوع طبیعت‌گردی و قرار گرفتن در سرچشمه رودخانه‌های مهمی همچون زاینده‌رود و کارون، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه بوم‌گردی و سرمایه‌گذاری گردشگری دارد.

محمدرضا عباسی رئیس گروه بازاریابی، آموزش و توسعه گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان از برگزاری نوبت نخست آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری با حضور ۲۳ نفر خبر داد.

وی گفت: شرکت‌کنندگان در چهار حوزه راهنمای گردشگری داخلی، راهنمای گردشگری فرهنگی، مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری در این آزمون رقابت کردند و نتایج آن به‌زودی اعلام می‌شود.

همچنین بهادر نوروزی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بروجن از قرار گرفتن موزه شارقی این شهرستان در مراحل پایانی تکمیل و تجهیز خبر داد و گفت: این مجموعه با هدف تبدیل به موزه باستان‌شناسی تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

وی اعتبار اختصاص‌یافته به این طرح را در سال گذشته ۵۰ میلیارد ریال و در سال جاری ۲۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: بخش عمده اقدامات باقی‌مانده به تجهیز موزه اختصاص دارد.