باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای اطمینان‌بخشی به شهروندان و ارتقای سطح سلامت و امنیت غذایی جامعه، سرپرست اداره کل دامپزشکی استان در ادامه برنامه دوره‌ای نظارتی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی و قصابی‌های سطح شهر زاهدان بازدید کرد.

در جریان این بازدیدها، وضعیت بهداشتی واحدهای عرضه، شرایط نگهداری و عرضه گوشت، رعایت زنجیره سرد، سلامت فرآورده‌های خام دامی و نحوه فعالیت متصدیان مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس آمار عملکرد نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی استان، بیش از ۲۴ هزار مورد بازدید از مراکز مرتبط با عرضه فرآورده‌های خام دامی انجام شده که طی آن یک‌هزار و ۲۲۸ مورد تخلف و موارد غیربهداشتی شناسایی شده است. همچنین در این نظارت‌ها، ۲۱ تن فرآورده خام دامی ضبط و ۱۹ تن فرآورده غیرقابل مصرف معدوم شده و ۱۲۴ مورد نمونه‌برداری با هدف بررسی وضعیت بهداشتی و سلامت فرآورده‌ها انجام گرفته است. در همین چارچوب، ۷۶ مورد تخلف برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

داریوش سرگزی سرپرست اداره کل دامپزشکی استان با تأکید بر اینکه سلامت مردم اولویت اصلی دامپزشکی است، اظهار داشت: نظارت‌های بهداشتی به‌صورت مستمر و میدانی دنبال می‌شود تا شهروندان با اطمینان خاطر بیشتری محصولات پروتئینی مورد نیاز خود را تهیه و مصرف کنند.

وی افزود: هدف دامپزشکی در کنار نظارت و برخورد قانونی با تخلفات بهداشتی، آموزش، آگاهی‌بخشی و تعامل با فعالان این حوزه برای ارتقای سلامت فرآورده‌های خام دامی و تأمین امنیت غذایی خانواده‌هاست.

اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان از شهروندان درخواست می‌کند گوشت و سایر فرآورده‌های خام دامی را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهند.

دامپزشکی استان