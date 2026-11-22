باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به کاهش تولید و تزریق گاز به شبکه در پی آسیب‌های ناشی از جنگ اخیر، گفت: صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی می‌تواند زمینه تأمین پایدار گاز صنایع و تداوم فعالیت واحدهای پتروشیمی را در فصل سرد سال فراهم کند.

ربانی با اشاره به وضعیت تأمین گاز صنایع در سال‌های گذشته اظهار کرد: در سال‌های گذشته، با آغاز روزهای سرد سال، سهم گاز تخصیصی به صنایع به کمتر از پنج درصد گاز تولیدی و تزریقی به شبکه کاهش پیدا می‌کرد و این موضوع محدودیت‌هایی را برای فعالیت واحدهای صنعتی به همراه داشت.

وی با بیان اینکه در جریان جنگ ۴۰ روزه حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در روز، معادل بیش از یک‌چهارم تولید گاز کشور، از دست رفت، افزود: با تلاش همکاران در شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت و با راهبری وزیر نفت، بخشی از ظرفیت تولید ازدست‌رفته پیش از آغاز فصل سرد سال به مدار بازگشته است، اما همچنان حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب کسری گاز ناشی از خسارات جنگ وجود دارد.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر نقش مردم در مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد: همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز تأکید کرده است، اگر مردم با درست و به‌اندازه مصرف کردن انرژی به مدیریت مصرف گاز کمک کنند، می‌توانیم بخشی از ناترازی موجود را جبران کنیم.

ربانی ادامه داد: با کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی، که بخش عمده آن از طریق کاهش اتلاف انرژی قابل تحقق است و حدود ۷۰ درصد این میزان صرفه‌جویی می‌تواند از محل جلوگیری از هدررفت انرژی حاصل شود، امکان تأمین گاز مورد نیاز صنایع و حفظ حداقل سطح تولید آنها مشابه سال‌های گذشته فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به آثار اقتصادی تداوم تولید در صنایع پتروشیمی گفت: این اقدام علاوه بر کمک به تأمین گرمایش منازل در فصل سرد سال، موجب می‌شود چرخ اقتصاد کشور نیز با حفظ جریان تولید در صنایع به حرکت خود ادامه دهد و شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند.

کاهش ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون مترمکعبی تولید و تزریق گاز

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه با اشاره به میزان تولید و تزریق گاز به شبکه در سال گذشته بیان کرد: سال گذشته حدود ۸۶۰ میلیون مترمکعب گاز در روز به شبکه تزریق شد، اما بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده و گزارش‌های دریافتی، امسال میزان تولید و تزریق گاز به حدود ۷۰۰ تا ۷۳۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.

ربانی افزود: بر این اساس، امسال با کاهش حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون مترمکعبی تولید و تزریق گاز در مقایسه با سال گذشته مواجه هستیم که ضرورت مدیریت مصرف در تمام بخش‌ها، به‌ویژه بخش خانگی، را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی طی سال گذشته اظهار کرد: تجربه نشان داده است زمانی که مردم از ابعاد یک مشکل و نحوه مشارکت خود در حل آن آگاه باشند، برای کمک به عبور از شرایط موجود کوتاهی نمی‌کنند. از همین رو، از مردم شریف ایران که سال گذشته با مدیریت مصرف به پایداری تولید در کشور کمک کردند، قدردانی می‌کنیم.

ربانی خاطرنشان کرد: همراهی مردم در سال گذشته موجب شد بخشی از هزینه فرصت ازدست‌رفته در صنعت پتروشیمی جبران شود و با بازگشت تعداد بیشتری از واحدهای پتروشیمی به مدار تولید، آثار مثبت آن به اقتصاد کشور منتقل شود.

وی در پایان با اشاره به گستردگی ذی‌نفعان صنعت پتروشیمی گفت: منافع حاصل از تداوم فعالیت این صنعت تنها به شرکت‌های تولیدکننده محدود نمی‌شود، بلکه آثار اقتصادی آن به صندوق‌های بازنشستگی و حدود ۳۹ میلیون ایرانی که سهام‌دار این صنعت ارزش‌آفرین هستند نیز می‌رسد.