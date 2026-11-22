باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - حملات و اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف نوار غزه روز یکشنبه ادامه یافت و دست‌کم ۲ فلسطینی در حمله به منطقه المواصی در خان‌یونس شهید شدند.

بر اساس گزارش‌ها، نیرو‌های اسرائیلی در شرق خان‌یونس نیز از داخل خودرو‌های نظامی به سمت مناطق مختلف تیراندازی کردند، اما گزارشی از شهدا در این منطقه منتشر نشده است.

در شمال نوار غزه، ارتش اسرائیل عملیات تخریب انجام داد و هم‌زمان شناور‌های نظامی اسرائیلی به سمت ساحل شهر غزه تیراندازی کردند. همچنین بالگرد‌های اسرائیلی در مناطق مرکزی نوار غزه آتش گشودند.

این حملات در حالی ادامه دارد که توافق آتش‌بس با میانجیگری آمریکا از سال گذشته قرار است که برقرار باشد.

منبع: الجزیره