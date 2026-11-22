باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - فرشید رضایی متخصص معاون مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت گفت: مقاومت میکروب‌ها در برابر آنتی بیوتیک‌ها همیشه در دنیا مسئله چالش برانگیز است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که عفونت‌های بعد از جراحی‌‌ها با آنتی بیوتیک‌ها برطرف می‌شود.

وی تاکید کرد: مردم کشور هلند کمترین میزان آنتی‌بیوتیک را در دنیا مصرف می‌کنند. مردم ایران به ازای هر ۱۰۰۰ نفر حدود ۶۵ نفر آنتی بیوتیک مصرف می‌کنند.

در ادامه نشست ، نازیلا یوسفی مدیر کل دفتر نظارت و پایش،مصرف فراورده‌های سلامت سازمان غذا و‌دارو گفت: تجویز و مصرف غیر منطقی دارو یک چالشی در دنیا محسوب می شود. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که نیمی از مصرف و تجویز دارو بی جهت و‌خودسرانه است.

به گفته وی در سال جاری ایران از نظر میزان مصرف دارو در جایگاه اول قرار گرفته است و مردم ۳/۵ برابر متوسط جهانی آنتی بیوتیک مصرف می‌کند؛ سرم تراپی توجیه علمی ندارد و سبب تحمیل هزینه‌های گزاف بر نظام سلامت و خانواده‌ها می‌شود.

یوسفی تصریح کرد: در نسخه‌های ایرانی حدود ۴۷/۵ درصد از دارو‌های تجویزی تزریقی است؛ سالیانه ۱۰ نفر بر اثر آمپول‌های بی‌جا در کشور فوت می‌کنند.

یوسفی با بیان اینکه مطالعات نشان می‌دهد که عوارض مصرف آنتی بیوتیک‌ها زیاد است، تصریح کرد: سالیانه ۵ میلیون نفر بر اثر مقاومت آنتی بیوتیک‌های‌ها بر التیام عفونت‌ها در دنیا فوت می‌کنند.

وی ادامه داد: دور انداختن آنتی بیوتیک‌ها تاثیر منفی بر محیط زیست و خاک دارد و سبب افزایش مقاومت موجود در خاک خواهد شد.