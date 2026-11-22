باشگاه خبرنگاران جوان- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کزد: دقایقی پیش، رزمندگان پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بهره‌گیری از سامانه نوین و پیشرفته پدافند هوایی سپاه، موفق شدند بیستمین فروند پهپاد پیشرفته شناسایی ـ رزمی MQ-۱ آمریکایی، از نسخه بردافزوده ER (Extended Range)، را در شرق تنگه هرمز با آتش دقیق و مؤثر رهگیری و منهدم کنند.

این چهارمین فروند پهپاد شناسایی ـ رزمی ارتش متجاوز آمریکا است که طی ۲۴ ساعت گذشته، با آتش سامانه‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بار دیگر تأکید می‌کند که حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران خط قرمز نیرو‌های مسلح کشور است و هرگونه تجاوز و نقض این حریم، با پاسخ سخت، قاطع و مقتدرانه رزمندگان اسلام مواجه خواهد شد.

نخبگان جوان و متخصص پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با آمادگی کامل عملیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های پیشرفته مراقبت و شناسایی، ضمن پایش مستمر تحرکات دشمن در منطقه، رصد، شناسایی و رهگیری لحظه‌ای تهدیدات هوایی را با دقت دنبال می‌کنند. این نیرو‌ها با اتکا به همجوشی داده‌های اطلاعاتی و عملیاتی و هماهنگی یکپارچه با بخش‌های آفندی سپاه پاسداران، برای مقابله قاطع با تهدیدات و در صورت تداوم تجاوز، سرکوب مبدأ پروازی آنها از آمادگی کامل برخوردارند.