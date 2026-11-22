باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری رویترز گزارش داد شمار جان‌باختگان حادثه واژگونی یک قایق مسافربری در جنوب نیجریه به ۲۴ نفر افزایش یافته است.

آژانس ملی مدیریت شرایط اضطراری نیجریه روز شنبه اعلام کرد این قایق روز جمعه هنگام انتقال شماری از مسافران برای شرکت در مراسم تشییع جنازه، در آبراهی در ایالت بایلسا واژگون شد.

بر اساس بیانیه این آژانس، عملیات جست‌و‌جو و نجات همچنان ادامه دارد و تاکنون پیکر ۲۴ قربانی کشف و ۲۴ نفر دیگر نجات داده شده‌اند. این در حالی است که پلیس پیش‌تر شمار جان‌باختگان را چهار نفر اعلام کرده و علت اولیه حادثه را نقص فنی قایق دانسته بود.

به گفته آژانس مدیریت شرایط اضطراری، قایق هنگام انتقال مسافران از منطقه آیاما به اجتماع اوکوبی در ایالت بایلسا برای حضور در مراسم خاکسپاری دچار حادثه شد.

در همین حال، دویه دیری، فرماندار ایالت بایلسا، روز شنبه با حضور در محل حادثه، دستور بررسی علل وقوع آن را صادر کرد. وی در بیانیه‌ای با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مسئول گفت این حادثه در صورت انجام صحیح وظایف نهاد‌های دولتی در سطوح فدرال، ایالتی و محلی نباید رخ می‌داد.

حوادث مرگبار قایق‌رانی در آبراه‌های داخلی نیجریه، به‌ویژه در مناطق رودخانه‌ای، به دلیل ازدحام بیش از ظرفیت قایق‌ها و رعایت‌نشدن مقررات ایمنی، امری نسبتاً رایج است.

منبع: رویترز