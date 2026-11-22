باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد _ همایش خیرین مدرسه ساز استان کرمان امروز در حالی برگزار شد که جمع کثیری از خیرینی که در سالیان اخیر در حوزه مدرسه سازی فعال بودند در تالار فرهنگ وهنر کرمان حضور داشتند؛ و در این میان نماینده وزیر آموزش و پرورش، رییس نوسازی مدارس کشور، رییس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، استاندار و جمعی از مدیران آموزشی و فرهنگی استان حضور داشتند.

مراسم با اهدای شال خادمی امام رضا به تعدادی از خیرین و نیز شال سفیران مدرسه ساز انجام شد سپس پرچم اهدایی حرم امام رضا در مجلس برافراشته و دل‌ها را امام رضایی کرد، این پرچم به استاندار کرمان به پاس تلاش هایش در حوزه مدرسه سازی اهدا شد.

اما مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان دراین مراسم با اشاره به اینکه همواره خیرین مدرسه ساز از ما جلوتربوده وهستند، گفت: ما هم وظیفه خودمان را تجلیل از تلاش این بزرگان می‌دانیم.

وی افزود: شاید در خیلی شرایط مشارکت گرفتن سخت باشد، اما در آموزش وپرورش خیرین با مشارکت هایشان قوی‌تر از همیشه حضور دارند و حوزه مدرسه سازی را اولویت می‌دانند که ماقدردان این مشارکت هستیم.

فرحبخش بیان کرد:در استان کرمان شهرستانی داریم که ۷۰ درصد مدارسش را خیرین ساختند.

در ادامه آقای حبیبی نماینده وزیر آموزش و پرورش پشت تریبون رفته و گفت: همواره مدرسه را فضای فیزیکی در نظر می‌گرفتیم، اما با فناوری‌های جدید، مشخص شد نوسازی نوین سازی باید باشد.

وی افزود: در کنار ساخت مدارس باید دسترسی دانش آموز به روش‌های نوین هم میسر شود که پیامد آن کاهش نیاز به فضای دیجیتال در خارج مدرسه را بدنبال داشته باشد.

حبیبی تصریح کرد: خیرین مدرسه ساز همواره در کنار وزارتخانه هستند، فضای مناسبی که نیاز هست برای آموزش را با کیفیت فراهم می‌کنند.

وی تاکید کرد: ما نیز در وزارت آموزش و پرورش امیدواریم بتوانیم با عزم و توان بیشتر در خدمت خیرین باشیم و هرجا نیازباشد تسهیل گری کنیم.

شاه حسینی رییس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور نیز در بیست و هشتمین همایش خیرین مدرسه ساز کرمان، اظهار کرد: کرمان استان مالک اشتر امام شهید ماست و منش حاج قاسم را همه ما قبول داریم و او کسی بود که ما را به ساخت مدرسه تشویق می‌کرد.

وی افزود:۲۳۳۱ مدرسه خیر ساز هم اکنون در کشور در دست ساخت است.

شاه حسینی بیان کرد: خیرین مدرسه ساز حتی زیرموشک هم کار را رها نکردند، عشقی که در مدرسه سازی موج می‌زند بی نظیر است و در واقع شما با مدرسه سازی، فرهنگ ایران را می‌سازید.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور تصریح کرد: ۱۳۰۰ مدرسه در جنگ آسیب دید، اما با کمک خیرین همه این مدارس اول مهرماه تحویل نظام تعلیم و تربیت داده شد.

وی بیان کرد: خیرین باید قدرخود را بدانند، دانش آموزان ما امسال چندین مدال طلا گرفتند اینها درهمین مدارسی که شما ساختید درس خواندند.

شاه حسینی با اشاره به اینکه همه متخصصین در همین مدارس تربیت نی شوند، اظهار کرد:استان کرمان استانی صنعتی و معدنی است جای قدردانی از استاندار کرمان دارد که همه شرکت‌های اقتصادی را پای کار آوردید.

وی تاکید کرد:از خیرین مدرسه ساز می‌خواهم کمک به دانشگاه فرهنگیان فراموش نشود اگر کاخ بجای مدرسه بسازیم، اما معلم نداشته باشیم چه فایده، کمک به دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلم‌های مدارس اهمیت زیادی دارد.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه اکنون خیرین به نگهداری مدارس نیز ورود کرده‌اند، افزود:در واقع خیرین به کیفیت آموزش کمک می‌کنند.

وی بیان کرد: امسال ۲۰ هزار میلیارد تعهد خیرین مدرسه ساز درکشور است آن هم در این شرایط اقتصادی، در واقع برخی خیرین اسم کار خیر می‌آید از زندگی خودشان هم می‌گذرند.

در این همایش محمدعلی طالبی استاندار کرمان نیز با اشاره به اینکه خیرین مدرسه ساز مهم‌ترین کار انجام می‌دهند، گفت: ما در کرمان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی درحوزه مدرسه سازی درسطح کشور پیشگام هستیم، در سفر رئیس جمهور به سیرجان نیز در امر مدرسه سازی اتفاقات خوبی رخ داد.

وی با اشاره به جلسه با هیات مدیره انجمن خیرین مدرسه ساز استان، بیان کرد: بخشی از کار باید برمحور کارگاه‌های کوچک مقیاس اقتصادی باشد.

طالبی افزود: با توجه به ظرفیت‌های خوبی که در استان داریم انجمن خیرین مدرسه ساز باید زمینه مشارکت دیگر خیرین را با اعتمادسازی و تسهیل مسیر فراهم کند.

وی بیان کرد: فراهم کردن زمینه مشارکت جمعی در ساخت مدرسه در کرمان اقدام نوپایی است نظیرساخت مدرسه‌ای که خبرنگاران استان آغاز کردند به نام مدرسه شهدای خبرنگار که نوعی نماد حرکت‌های جمعی در کشور است.

وی تصریح کرد‌:در کرمان باید الگویی از مشارکت جمعی مردم در ساخت مدرسه را به کشور ارائه کنیم.

استاندار کرمان افزود: از بهترین خاطرات من در کرمان در بردسیر در مراسم افتتاح مدرسه گوهر زمین در نگار رخ داد، این مدرسه ۵ کلاسه ۵۰ روزه ساخته شد و آنجا در مراسم افتتاح مدرسه موافقت گوهر زمین برای ساخت مدرسه جدید در بخش دشتکار گرفته شد و نیم ساعت بعد کلنگ زنی شد.

طالبی بیان کرد:تعهد به کمک به رفع مشکلات فضا‌های آموزشی استان یک مسئولیتی به دوش همه بنگاه‌های اقتصادی استان از ریز و درشت باید باشد.