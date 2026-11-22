باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - احمدی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، نزدیک به ۳.۵ میلیون مگاوات‌ساعت برق سبز به ارزش نزدیک به ۲۴ همت در بورس انرژی مورد معامله قرار گرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بورس انرژی ایران برای مشارکت در تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی اظهار کرد: بورس انرژی از روش‌های مختلفی امکان مشارکت در تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی را دارد که هم‌اکنون نیز این موضوع در کشور محقق شده است.

احمدی افزود: صندوق پروژه، همچنین انتشار اوراق سلف و تأمین مالی از این طریق، از جمله روش‌هایی هستند که می‌توانند به توسعه صنعت برق کشور کمک کنند.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران ادامه داد: بازار‌های بورس انرژی این امکان را نیز فراهم کرده‌اند تا پروژه‌هایی که در این حوزه فعال هستند، بتوانند محصول خود، یعنی برق، را به‌راحتی و با قیمت مناسب در بورس به فروش برسانند.