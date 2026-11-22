باشگاه خبرنگاران جوان _محمدی، رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، در مراسم تکریم خیرین مدارس ضمن یاد از شهادت سردار سلیمانی، بر نقش حیاتی خیرین در ارتقای سطح آموزش و قدرت ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت امنیت و آرامش که حاصل جانفشانی‌های نیرو‌های مسلح در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های دیگر است، افزود: «برگزاری این جشنواره، خود پیامی از اقتدار است. در حالی که رسانه‌های غربی سعی در نمایش محاصره و مشکلات دارند، ما با برگزاری جشنواره‌های تکریم خیرین، قدرت و انسجام خود را نشان می‌دهیم.»

خان محمدی تصریح کرد: «برخی تصور نمی‌کردند که ما در افتتاحیه‌ها و جشنواره‌ها حضور یابیم؛ آنها بر اساس تصویر سیاه و نیمه‌تمام رسانه‌های غربی قضاوت می‌کنند، در حالی که در فرهنگ غربی مفهومی به نام “کار خیر” وجود ندارد. اگر در این شرایط هستیم که تکریم می‌کنیم و تعهدات جدید می‌پذیریم، باید بدانیم که اینها نتیجه جانفشانی‌های نیرو‌های مسلح است.»

رئیس سازمان نوسازی مدارس با تأکید بر مفهوم گسترده مدرسه سازی گفت: «مدرسه سازی تنها به معنای احداث بنا و کالبد نیست؛ بلکه از تجهیز مدرسه تا تقویت نشاط دانش‌آموز تا زمان ورود به دانشگاه را شامل می‌شود. ما نباید از خزانه بزرگ جمهوری اسلامی در حوزه‌های آموزشی، صنعتی، هنری و ورزشی غافل شویم. مدرسه سازی، کاری بسیار بزرگ است که به معنای توجه به خودِ دانش‌آموز است.»

وی با اشاره به مزیت رقابتی ایران افزود: «ما بدون نیاز به اعتبار دولتی و با تکیه بر خیرین، مدارس را می‌سازیم.» وی همچنین با ذکر نمونه‌ای از حمایت خیرین در برابر ناامیدی‌ها، بر نقش کلیدی آنها در بازسازی زیرساخت‌ها تأکید کرد.

در پایان، وی ضمن تقدیر از اقدامات استاندار کرمان در حوزه مدرسه سازی و اشاره به نقش برجسته خیرینی همچون «عطا احمدی» در مسئولیت‌های اجتماعی، یادآور شد: «هر صنعتی باید دین خود را ادا کند؛ چرا که توسعه صنایع مدیون سواد و دانش‌آموزانی است که نظام تعلیم و تربیت پرورش داده است.