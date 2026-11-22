باشگاه خبرنگاران جوان - پروانه رضایی در دیدار با استاندار بر ضرورت افزایش دستمزد کارگران در شرایط تورمی تاکید کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قدرت خرید کارگران و دستمزد دریافتی آنها متناسب با هزینه‌های زندگی‌شان نیست و افزایش دستمزد در چنین شرایطی موضوعی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات بخش تولید و تأثیر سیاست‌های اتخاذشده بر فعالیت کارفرمایان گفت: در برخی موارد سیاست‌ها و تصمیمات به‌گونه‌ای پیش می‌رود که به زیان کارفرمایان و واحدهای تولیدی تمام می‌شود.

رضایی افزود: این مسئله می‌تواند بر بهره‌وری مجموعه‌ها نیز اثرگذار باشد. عبور از شرایط موجود نیازمند همکاری و همراهی همه بخش‌هاست.

استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار با اشاره به دشواری‌های فعالیت واحدهای صنعتی و خدماتی اظهار کرد: کارگران انتظار دارند دستمزد و مزایای آن‌ها متناسب با هزینه‌های زندگی و نیازهای خانواده باشد.

غلامحسین مظفری افزود: از سوی دیگر کارفرمایان نیز با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجهند که بخشی از آن ناشی از شرایط اقتصادی کشور است بنابراین باید در تصمیم‌گیری‌ها شرایط هر دو گروه را در نظر گرفت.

وی ادامه داد: رابطه کارگر و کارفرما در بسیاری از واحدهای تولیدی فراتر از یک رابطه اداری است، کارگران سرمایه‌های اصلی واحدهای صنعتی و خدماتی هستند و کارفرمایان نیز به نیروی انسانی مجموعه خود وابستگی دارند از این رو حفظ این ارتباط و کمک به تداوم فعالیت واحدها اهمیت زیادی دارد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به رویکرد استان در حل مسائل اقتصادی و تولیدی بیان کرد: در قالب جلسات یکشنبه‌های اقتصادی، مدیران و فعالان اقتصادی به‌صورت مستمر مسائل و مشکلات خود را مطرح می‌کنند و تلاش می‌شود با مشارکت دستگاه‌های اجرایی موانع موجود برطرف شود.

وی افزود: تاکنون بیش از هزار و ۷۰۰ نفر در این جلسات یکشنبه‌های اقتصادی استان حضور یافته‌اند و حدود ۷۵ تا ۷۶ درصد مصوبات نیز اجرایی شده است.

مظفری همچنین گفت: در برخی موارد با پیگیری مسائل مالی و بانکی واحدها و همراهی دستگاه‌های اجرایی زمینه تداوم فعالیت آن‌ها و حفظ اشتغال فراهم شده است.

وی افزود: موضوع تأمین مسکن کارگری از جمله مسائل مهمی است که باید با همکاری دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های موجود دنبال شود.

استاندار خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: نمی‌توان نسبت به وضعیت سکونت کارگران بی‌تفاوت بود و باید برای تأمین مسکن متناسب با شرایط این قشر، راهکارهای اجرایی و قابل تحقق طراحی شود.