باشگاه خبرنگاران جوان - یوسف گلشن، فرماندار لنگرود گفت: این شهرستان ظرفیت‌های گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد که با حضور در اولین رویداد سرمایه گذاری گیلان تلاش کردیم بخشی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری لنگرود را به فعالان اقتصادی معرفی کنیم.

او به جزئیات بسته‌های سرمایه گذاری معرفی شده اشاره کرد و افزود: ۴ فرصت مربوط به شهرداری لنگرود در حوزه مدیریت شهری و گردشگری، ۲ طرح مربوط به چاف و چمخاله و یک طرح نیز در حوزه گردشگری پارک جنگلی چاف است. مرحله دوم بندر گردشگری چمخاله نیز آماده جذب سرمایه‌گذار است.

فرماندار لنگرود با اشاره به ظرفیت بندر گردشگری چمخاله تصریح کرد: مرحله دوم این بندر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی آماده شده و با توجه به فراخوان انجام شده، سرمایه‌گذاران برای مشارکت در آن ابراز تمایل کرده‌اند. گلشن با بیان اینکه حداقل حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این طرح بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است، گفت: این بندر از ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری کشور در شمال ایران محسوب می‌شود.

بیش از ۱۰ طرح هتل و اقامتگاه گردشگری در لنگرود اجرا می‌شود

او همچنین از آغاز عملیات ساخت بیش از ۱۰ هتل و اقامتگاه گردشگری در اطاقور، کومله، لنگرود و چمخاله خبر داد و اظهار داشت: برخی از این طرح‌ها پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد دارند و تعدادی نیز در مراحل اولیه اجرا هستند.

فرماندار لنگرود با اشاره به تسهیلات پیش‌بینی‌شده در سفر هیئت دولت برای حمایت از طرح‌های گردشگری بخش خصوصی افزود: تلاش می‌کنیم بخشی از این تسهیلات را برای توسعه طرح‌های گردشگری شهرستان جذب کنیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری لنگرود