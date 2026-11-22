باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱ آذر شاخص کل بورس با افزایش ۶۴ هزار و ۳۷۳ واحد در سطح ۸ میلیون و ۳۲۷ هزار واحدی قرار گرفت. فملی، فولاد و تابان سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، فملی، تاصیکو و شتبریز سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۴۲ هزار و ۷۱۵ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۵ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین شیمیایی و فرآورده نفتی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

فملی، اهرم و نوری ۲ بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت، خودرو و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.