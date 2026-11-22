باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «کوچ» که از ۲۰ آبان‌ماه اکران خود را در سینما‌های کشور آغاز کرده است، از اول آذرماه از طریق طرح اکران مردمی عمار در مناطق فاقد سینما نیز به نمایش درمی‌آید.

این فیلم به روایت دوران کودکی و نوجوانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی می‌پردازد و در چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر (۱۴۰۴) در ۱۲ رشته نامزد دریافت جایزه شد و دو سیمرغ بلورین و دو دیپلم افتخار کسب کرد. «کوچ» همچنین در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان موفق به دریافت سه پروانه زرین شد.

علاقه‌مندان می‌توانند با استفاده از ظرفیت اکران مردمی عمار، این فیلم را در مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، ادارات و سالن‌های فرهنگی شهر‌های فاقد سینما و روستا‌ها به نمایش بگذارند.

برای ثبت درخواست اکران، متقاضیان می‌توانند به نشانی اینترنتی https://ekranmardomi.ir/movie/Migration مراجعه کنند یا با شماره ۰۲۱۴۲۷۹۵۰۵۰ تماس بگیرند.

فیلم سینمایی «کوچ» به کارگردانی محمد اسفندیاری و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر، محصول مکتب حاج قاسم است.