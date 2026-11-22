گزارش تعاملی بازاریابی دیجیتال ایران ۱۴۰۴ داده‌ها و گزارش‌های تپسل، بازار، آتنا، متریکس، دیتاک، پابلیکا، کالج تپسل و گزارش جهانی بازاریابی دیجیتال را در یک مجموعه گرد آورده است. این گزارش برای مدیران و فعالان بازاریابی، محصول و داده تهیه شده تا اطلاعات حوزه‌های مختلف را در قالبی قابل بررسی در اختیارشان بگذارد.

آمار اعلام‌شده درباره استفاده از گزارش نشان می‌دهد بیش از ۱۰۰۰ کاربر یکتا با نسخه تعاملی آن کار کرده‌اند. در میان این کاربران، برخی با رویکردی ارزیابانه سراغ گزارش رفته‌اند: آن‌ها از ایجنت‌های هوش مصنوعی برای به‌چالش‌کشیدن پاسخ‌های آتنا، جست‌وجوی ناسازگاری‌های احتمالی و آزمودن امکان دسترسی به داده‌های پشت گزارش کمک گرفته‌اند.

در مجموع، ۵۶ ایجنت هوش مصنوعی با گزارش تعامل داشته‌اند: ۴۸ مورد با ChatGPT و ۸ مورد با Claude. این نوع استفاده نشان می‌دهد بخشی از مخاطبان گزارش را موضوعی برای پرسش و ارزیابی دیده‌اند. بااین‌حال، تعداد ایجنت‌ها و تلاش برای یافتن تناقض، به‌تنهایی مشخص نمی‌کند که تناقضی پیدا شده یا دسترسی به داده‌ها موفق بوده است.

یکی از نمونه‌های گزارش، بخش آتنا برای سال ۱۴۰۴ است. این بخش، بر پایه داده‌های تولید آتنا، ۱٬۰۸۷٬۶۰۱ ثبت‌نام جدید و بیش از ۲٫۳ میلیون تعامل را گزارش می‌کند. تاریخ استخراج داده‌های آن نیز ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شده است. درج مبنای داده و زمان استخراج، به خواننده کمک می‌کند ارقام را در زمینه زمانی خود بررسی کند.

برای استفاده از چنین مجموعه‌ای، تعریف شاخص‌ها و زمان استخراج هر بخش اهمیت دارد؛ چون قرارگرفتن چند گزارش در یک قالب، لزوماً به معنای یکسان‌بودن روش اندازه‌گیری آن‌ها نیست. تجربه کاربران نیز پرسش دیگری را پیش می‌کشد: آیا پاسخ‌های تعاملی می‌توانند به متخصص کمک کنند داده‌ها را بررسی و پرسش‌های دقیق‌تری مطرح کند؟ پاسخ به این پرسش، علاوه بر آمار استفاده، به بررسی مستند کیفیت پاسخ‌ها نیاز دارد.