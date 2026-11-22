باشگاه خبرنگاران جوان - امین نیاکان گفت: در آبان‌ماه سال جاری، با پیگیری و نظارت کارشناسان اداره نظارت بر درمان، همکاری کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی و اداره دندانپزشکی، ۶ مرکز غیرمجاز درمانی در شیراز شناسایی و فعالیت آنها متوقف شد.

او با اشاره به نوع تخلفات شناسایی‌شده افزود: تزریق ژل و بوتاکس از جمله موارد پرتکرار تخلفات در حوزه مداخلات زیبایی است که در مراکز غیرمجاز و توسط افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای انجام می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر حساسیت علمی و تخصصی تزریق ژل و بوتاکس تصریح کرد: این نوع تزریق صرفاً یک اقدام زیبایی ساده نیست، بلکه مداخله‌ای پزشکی است که انجام صحیح آن به شناخت دقیق آناتومی صورت، موقعیت عضلات و ساختار‌های عصبی، تعیین دوز مناسب دارو و انتخاب محل و عمق صحیح تزریق نیاز دارد. خطا در هر یک از این موارد می‌تواند موجب انتشار اثر دارو به عضلات مجاور و بروز عوارضی مانند افتادگی پلک و ابرو، عدم تقارن صورت، اختلال در حرکات طبیعی عضلات و دوبینی شود؛ ازاین‌رو انجام این اقدامات باید صرفاً توسط پزشکان واجد صلاحیت و در مراکز دارای مجوز انجام شود.

نیاکان با هشدار نسبت به تبلیغات فریبنده و قیمت‌های غیرمتعارف در برخی مراکز غیرمجاز اظهار کرد: پایین‌تر بودن هزینه خدمات زیبایی نباید موجب نادیده گرفتن صلاحیت ارائه‌دهنده خدمت و مجوز قانونی مرکز شود؛ چراکه انتخاب مراکز غیرمجاز و افراد فاقد صلاحیت، می‌تواند سلامت افراد را با خطرات جدی مواجه کند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: مردم می‌توانند برای بررسی صلاحیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان و اطمینان از قانونی بودن فعالیت مراکز درمانی، به سامانه جست‌وجوی اعضای سازمان نظام پزشکی کشور⁠ و سامانه صدور پروانه‌های وزارت بهداشت مراجعه کرده و اطلاعات حرفه‌ای افراد و مجوز قانونی مؤسسات درمانی را بررسی کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک، تبلیغات گمراه‌کننده یا ارائه خدمات درمانی توسط افراد و مراکز فاقد مجوز، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه‌های تلفنی ۱۹۰ و ۱۸۱۹ گزارش کنند تا بررسی‌های لازم انجام شود.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی شیراز