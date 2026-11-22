باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -گزارش‌های منتشرشده از تشدید روند شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، گسترش زیرساخت‌های امنیتی و نظامی و افزایش فشار بر تجمعات فلسطینی حکایت دارد؛ روندی که جنبش حماس در واکنش به آن، خواستار مقابله با طرح‌های شهرک‌سازی و الحاق و حفاظت از اراضی فلسطینی شده است.

به گزارش الجزیره، گزارش دو هفته‌ای کمیته مقابله با دیوار حائل و شهرک‌سازی نشان می‌دهد که طرح‌های جدید اسرائیل بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در شهرک‌ها و افزایش ارتباط میان آنها متمرکز است؛ در حالی که مناطق فلسطینی بیش از پیش در انزوا قرار می‌گیرند.

بر اساس این گزارش، روند شهرک‌سازی در کرانه باختری، از جمله قدس، ابعاد مختلفی را دربرمی‌گیرد و از مراحل برنامه‌ریزی و برگزاری مناقصه تا تخصیص اراضی، آواره‌سازی فلسطینیان و توسعه زیرساخت‌های امنیتی و نظامی امتداد یافته است. این اقدامات به گفته کمیته مذکور، نشان‌دهنده تلاش برای تغییر واقعیت جغرافیایی و جمعیتی کرانه باختری و قدس است.

توسعه شهرک‌های موجود، احداث واحد‌های مسکونی جدید، ایجاد کانون‌های شهرک‌نشینی، گسترش شهرک‌سازی دامداری، کوچاندن تجمعات بادیه‌نشینان فلسطینی، اختصاص اراضی برای چرای دام شهرک‌نشینان و احداث جاده‌ها و مناطق حائل از جمله محور‌های این روند عنوان شده است.

توسعه شهرک‌ها و مصادره اراضی فلسطینی

این گزارش همچنین از ادامه اجرای پروژه شهرک‌سازی «E۱» در شرق قدس همزمان با تخریب خانه‌های تجمع فلسطینی «بئر المسکوب» خبر داده است. افزون بر این، طرحی برای ایجاد میدان‌های تیراندازی در ۳۱ نقطه شهرک‌نشینی به تصویب رسیده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، مقام‌های اسرائیلی حدود ۲ هزار و ۵۳۶ دونم، معادل بیش از ۲۵۳ هکتار، از اراضی فلسطینی را در طبقه املاک دولتی قرار داده‌اند. همچنین طرحی برای قانونی‌سازی چرای دام شهرک‌نشینان در حدود ۹ هزار و ۴۸۸ دونم از اراضی استان‌های سلفیت و جنین در شمال کرانه باختری در دست بررسی است.

کمیته مقابله با دیوار حائل و شهرک‌سازی در جمع‌بندی گزارش خود تأکید کرده است که سیاست‌های اسرائیل با هدف تقویت کنترل بر مناطق راهبردی کرانه باختری از طریق گسترش شهرک‌ها، از بین بردن تجمعات فلسطینی و تضعیف شرایط ماندگاری ساکنان این مناطق دنبال می‌شود.

هشدار حماس درباره طرح‌های الحاق

در همین چارچوب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز با هشدار درباره طرح ایجاد شهرکی جدید در غرب کرانه باختری اشغالی، خواستار مقابله با برنامه‌های گسترش شهرک‌سازی و الحاق اراضی فلسطینی شد.

این تحولات در شرایطی ادامه دارد که مناطق مختلف کرانه باختری همزمان شاهد افزایش حملات شهرک‌نشینان و بازداشت فلسطینیان از سوی نیرو‌های اسرائیلی است.

منبع:الجزیره