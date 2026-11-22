باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی، از برنامه‌ریزی برای افتتاح ۳۷ هزار واحد مسکن حمایتی در روز ۹ آذرماه، همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر خبر داد و گفت: با احتساب افتتاح‌های انجام‌شده در خرداد و شهریورماه، مجموع واحدهای افتتاح‌شده از ابتدای امسال به بیش از ۹۰ هزار واحد رسیده است.

فرهادزاده با اشاره به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن حمایتی اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی برنامه‌های پیش‌رو، افتتاح پروژه‌های مسکن در روز ۹ آذرماه است که در این مرحله، افتتاح مجموعاً ۳۷ هزار واحد در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: برای اجرای این برنامه، هماهنگی‌های لازم با روابط عمومی‌های مربوطه انجام شده و برنامه‌ریزی‌های اجرایی آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد افتتاح واحدهای مسکونی در سال جاری تصریح کرد: در شهریورماه ۳۲ هزار واحد و در خردادماه نیز ۲۲ هزار واحد افتتاح شد که با احتساب سایر پروژه‌ها، تعداد واحدهای افتتاح‌شده از ابتدای سال تاکنون از ۹۰ هزار واحد فراتر رفته است.

فرهادزاده با بیان اینکه این میزان افتتاح در مجموع پروژه‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن حمایتی، رکورد قابل توجهی در سال جاری محسوب می‌شود، گفت: برنامه افتتاح واحدهای مسکونی در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی همچنین درباره وضعیت سامانه پایش طرح‌های مسکن و اقدامات مربوط به اراضی اظهار کرد: فعالیت‌های متعددی در سامانه «تم» در حال انجام است و اطلاعات مربوط به پروژه‌ها و زمین‌ها با توجه به دسته‌بندی‌های انجام‌شده، برای ارائه در دوم دی‌ماه آماده‌سازی می‌شود.

فرهادزاده با اشاره به ثبت حدود ۱۰۱ هزار واحد خوداظهاری در این بخش گفت: تلاش می‌کنیم با ادامه اقدامات، این آمار افزایش یابد و تعداد بیشتری از واحدها و اطلاعات مربوط به طرح‌ها تحت پوشش قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات تا پایان سال ادامه خواهد داشت و برای پیگیری و پیشبرد آن، کارگروه ویژه‌ای با مشارکت معاونت شهرسازی و معماری و معاونت مسکن و ساختمان تشکیل شده است تا موضوع به‌صورت مستمر و ویژه دنبال شود.