باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - عربستان بامداد یکشنبه حملات هوایی متعددی به مناطق مختلف یمن انجام داد که در جریان آن دست‌کم ۱۶ غیرنظامی زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، حملات هوایی عربستان برج‌های مخابراتی در چند استان یمن را هدف قرار داد و فرودگاه بین‌المللی حدیده نیز هدف سه حمله قرار گرفت.

همچنین پنج حمله به مواضعی در جبل عطان در جنوب غربی صنعا انجام شد. وزارت بهداشت صنعا اعلام کرد در حمله به جایگاه سوخت شرکت نفت در خیابان ۶۰ این شهر، ۶ کارگر زخمی شدند.

در استان صعده، ۹ غیرنظامی از جمله دو مهاجر اتیوپیایی بر اثر تیراندازی و گلوله‌باران توپخانه‌ای عربستان در منطقه القهر در شهرستان مرزی باقم زخمی شدند.

در استان تعز نیز یک شهروند و پسر ۶ ساله‌اش بر اثر اصابت گلوله به خانه‌شان در منطقه الضباب، شهرستان صبر الموادم، زخمی شدند.

یک منبع محلی همچنین از حمله هوایی عربستان به منطقه العبوس در شهرستان حَیفان استان تعز خبر داد.

منبع: المیادین