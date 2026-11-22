باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مجید میکائیلی امروز یکم آذرماه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: شعار محوری هفته بسیج امسال «بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» انتخاب شده و سوم آذرماه نیز با عنوان «بسیج نخبگان؛ به توان مردم» به فعالیت‌های علمی و به‌ویژه هوش مصنوعی اختصاص یافته است.

او با بیان اینکه این عنوان بر پیوند توان علمی نخبگان با نیاز‌های واقعی جامعه تأکید دارد، افزود: یکی از اهداف اصلی سازمان بسیج علمی، شناسایی، هدایت و به‌کارگیری نخبگان است تا ظرفیت‌های علمی از محیط‌های دانشگاهی و پژوهشی به عرصه عمل و حل مسائل مردم وارد شود.

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس با اشاره به ضرورت ایجاد پیوند مؤثر میان جامعه نخبگانی و مسائل کشور گفت: نخبگی زمانی معنا و اثربخشی واقعی پیدا می‌کند که توان علمی افراد در خدمت حل مسائل جامعه قرار گیرد. تحقق این هدف به یک نقش واسط هوشمند و تسهیلگر نیاز دارد؛ نقشی که دانشگاه‌ها، زیست‌بوم فناوری و نوآوری و مجموعه‌های فعال در عرصه حل مسئله را به یکدیگر متصل کند.

میکائیلی ادامه داد: حل مسائل می‌تواند از سطح یک قرارگاه محله‌ای، مسجد و پایگاه بسیج آغاز شود و تا سطح شهر، روستا، استان و کشور گسترش یابد. اگر بتوانیم ظرفیت نخبگان را متناسب با نیاز‌های واقعی مردم به میدان بیاوریم، جریان علمی کشور تقویت خواهد شد.

او با تأکید بر اینکه سازمان بسیج علمی در استان فارس به دنبال موازی‌کاری با پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌ها و سایر مجموعه‌های تخصصی نیست، عنوان کرد: رویکرد ما ایفای نقش تسهیلگری و ایجاد ارتباط هوشمند میان ظرفیت‌های علمی و نیاز‌های جامعه است تا اقدامات مؤثرتر و هدفمندتری در این حوزه انجام شود.

مسجد؛ کانون شکوفایی استعداد‌های برتر

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس یکی از برنامه‌های جدید این سازمان را اجرای آزمون‌های «برپا» عنوان کرد و گفت: در این طرح، مسجد به‌عنوان کانون شکوفایی استعداد‌های برتر مورد توجه قرار گرفته و تلاش می‌کنیم زمینه حضور و فعالیت جوانان و نوجوانان در عرصه‌های علمی را در کنار فعالیت‌های عبادی، فرهنگی، هنری و ورزشی فراهم کنیم.

میکائیلی با تشریح اهداف این آزمون‌ها اظهار کرد: شناسایی استعداد‌های برتر، تقویت نقش مساجد، اصلاح این ذهنیت که مسجد صرفاً محل برگزاری نماز است، توسعه عدالت آموزشی و فراهم کردن تجربه حضور در آزمون‌هایی مشابه آزمون مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان و کنکور از جمله اهداف این طرح است.

او افزود: آزمون‌های برپا در بالاترین سطح کیفی برگزار می‌شوند و هدف اصلی از اجرای آنها، جذب نوجوانان و جوانان به مساجد و پایگاه‌های بسیج است. این طرح می‌کوشد مسجد را از یک مکان صرفاً عبادی به پایگاهی برای رشد علمی، تربیتی و اجتماعی نسل جوان تبدیل کند.

میکائیلی با اشاره به استقبال از این برنامه در فارس گفت: در دومین دوره برگزاری آزمون‌ها، استان فارس در کشور از نظر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان و برگزاری آزمون جایگاه قابل توجهی داشته است.

او از همه شهرستان‌های استان دعوت کرد برای برگزاری این آزمون‌ها در مساجد خود اقدام کنند و افزود: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق پایگاه‌های مقاومت، حوزه‌های مقاومت و نواحی بسیج یا با پیگیری از مساجد محل سکونت خود برای اجرای این طرح اقدام کنند. این آزمون‌ها به‌صورت رایگان و با کیفیت مناسب برگزار می‌شود.

حمایت ۵۰ میلیارد تومانی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت‌های مالی این سازمان از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و نوآور اختصاص یافته است.

میکائیلی همچنین از برگزاری رویداد ملی «تا ثریا» و گردآوری طرح‌های برگزیده فناورانه خبر داد و اظهار کرد: در این رویداد، طرح‌های شرکت‌های دانش‌بنیان از سراسر کشور مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت ۱۵۴ طرح برگزیده در قالب یک مجموعه گردآوری شد.

او با اشاره به کاربردی بودن طرح‌های معرفی‌شده در این مجموعه افزود: این طرح‌ها می‌توانند در اختیار وزارتخانه‌ها و صنایع مختلف قرار گیرند تا متناسب با نیاز‌های فناورانه خود از ظرفیت آنها استفاده کنند.

رئیس سازمان بسیج علمی فارس همچنین به برگزاری رویدادی در حوزه هوشمندسازی معادن اشاره کرد و گفت: در این برنامه ظرفیت‌های مناسبی برای ارتباط میان شرکت‌ها و مجموعه‌های صنعتی ایجاد شد و در میز‌های تجاری دوجانبه (B ۲ B) نیز قرارداد‌های مؤثری به امضا رسید که نتایج نهایی آن پس از جمع‌بندی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

میکائیلی با قدردانی از مجموعه پیشگامان بنیاد تعاون بسیج و پیشگامان اقتصاد دانش‌بنیان بیان کرد: این مجموعه‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و حمایت از طرح‌های فناورانه اهتمام جدی دارند و علاقه‌مندان و صاحبان طرح‌های علمی و فناورانه می‌توانند با مراجعه به سامانه پیشگامان، طرح‌های خود را ثبت کنند تا پس از ارزیابی، زمینه هدایت و حمایت از آنها فراهم شود.

جشنواره جهادگران علم و فناوری با رویکردی متفاوت برگزار می‌شود

او در ادامه از تغییر رویکرد جشنواره سالانه جهادگران علم و فناوری در شیراز خبر داد و گفت: با توجه به تجربه چهار سال گذشته، امسال تلاش داریم این جشنواره را با ساختاری متفاوت و دامنه گسترده‌تری برگزار کنیم.

میکائیلی با بیان اینکه این جشنواره موضوعات ملی و دفاعی را نیز در بر می‌گیرد، افزود: تجلیل از نخبگان، رتبه‌های برتر کنکور، مدال‌آوران المپیادها، صاحبان ایده‌های برتر و تولیدکنندگان محصولات دانش‌بنیان از محور‌های این جشنواره است.

او تأکید کرد: نخبگی محدود به چهره‌های دانشگاهی نیست و ممکن است فردی خارج از محیط‌های دانشگاهی، ایده‌ای خلاقانه ارائه کرده و آن را به محصولی کاربردی تبدیل کرده باشد که امروز در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنین ظرفیت‌هایی نیز باید شناسایی و حمایت شوند.

رئیس سازمان بسیج علمی فارس ادامه داد: در این جشنواره طیف گسترده‌ای از افراد، از کودکی که هنوز وارد مدرسه نشده، اما ایده‌ای خلاقانه دارد تا دانش‌آموزان، پژوهشگران، فعالان مراکز خلاقیت، پژوهش‌سراها، اندیشکده‌ها و افراد اثرگذار در محلات مورد توجه قرار می‌گیرند.

او با اشاره به آغاز فرایند ثبت‌نام این جشنواره گفت: متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه‌ای که از سوی برگزارکنندگان معرفی می‌شود، به‌عنوان نامزد ثبت‌نام کنند. پس از آن، کمیته علمی و داوری، افراد و طرح‌ها را ارزیابی خواهد کرد و برگزیدگان در آیین اختتامیه معرفی و تجلیل می‌شوند. همچنین حمایت و هدایت استعداد‌های شناسایی‌شده در ادامه مسیر دنبال خواهد شد.

اجرای ۱۰۰ برنامه علمی و فناورانه در فارس

میکائیلی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته بسیج و روز علم و فناوری اظهار کرد: امسال حدود ۱۰۰ برنامه در شهر شیراز و شهرستان‌های استان فارس اجرا می‌شود که نزدیک به ۵۰ برنامه آن، شاخص و ویژه خواهد بود.

او افزود: شناسایی و حمایت از نخبگان، ترویج گفتمان علم و فناوری و تقویت نقش‌آفرینی ظرفیت‌های علمی در حل مسائل جامعه از اهداف اصلی این برنامه‌هاست.

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس با بیان اینکه ظرفیت‌های علمی کشور در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، علوم تجربی و علوم آینده‌ساز قابل توجه است، گفت: نخبگان می‌توانند در قالب افراد، تیم‌ها، هسته‌های پیشرو و شرکت‌های نوپا فعالیت کنند و با ایجاد شبکه‌سازی و فراهم کردن بستر‌های حمایتی، مسیر رشد آنها تا تبدیل شدن به شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان هموار شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی سازمان بسیج علمی برای برگزاری دوره آموزشی ویژه خبرنگاران خبر داد و گفت: این سازمان آمادگی دارد با دریافت پیشنهاد‌های اصحاب رسانه، دوره‌ای تخصصی و متفاوت در حوزه علم و فناوری برای خبرنگاران طراحی و برگزار کند.

میکائیلی ادامه داد: این دوره می‌تواند در قالب یک برنامه آموزشی دو تا سه‌روزه و با میزبانی سازمان بسیج علمی برگزار شود تا خبرنگاران با ابعاد مختلف فعالیت‌های علمی و فناورانه و ظرفیت‌های این حوزه آشنایی بیشتری پیدا کنند.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت فعال رسانه‌ها در طراحی این برنامه خاطرنشان کرد: با پیگیری و همکاری نمایندگان رسانه‌ها می‌توان زمینه برگزاری دوره‌ای کاربردی و متناسب با نیاز‌های خبرنگاران را فراهم کرد.

دوازدهمین جشنواره جهادگران علم و فناوری فارس برگزار می‌شود

مدیر مجتمع علم و فناوری اسوه فارس نیز از برگزاری دوازدهمین جشنواره جهادگران علم و فناوری در استان خبر داد و گفت: این جشنواره امسال با دو محور اصلی تجلیل از نخبگان علمی و معرفی صاحبان ایده و محصولات در حوزه‌های دفاعی و مقابله با بحران‌ها برگزار می‌شود.

سعید رستگار اظهار کرد: دوازدهمین دوره جشنواره جهادگران علم و فناوری امسال برگزار می‌شود و آیین اختتامیه آن در دهه فجر برگزار خواهد شد.

او با تشریح محور‌های این جشنواره افزود: یکی از بخش‌های اصلی این رویداد، تجلیل از نخبگان علمی است که رتبه‌های برتر کنکور سراسری، مدال‌آوران المپیاد‌های علمی، مخترعان و صاحبان رتبه‌ها و افتخارات علمی در سطح ملی و بین‌المللی را شامل می‌شود.

مدیر مجتمع علم و فناوری اسوه فارس با اشاره به پیش‌بینی یک بخش ویژه در جشنواره امسال با عنوان «ایران‌باند» بیان کرد: با توجه به شرایط جنگی کشور نمی‌توان موضوعات دفاعی را از موضوعات علمی جدا دانست و لازم است ظرفیت‌های علمی و نخبگانی در این عرصه نیز مورد توجه قرار گیرد.

او ادامه داد: در بخش «ایران‌باند»، صاحبان ایده و محصولات در حوزه‌های دفاعی و موضوعات مرتبط با بحران‌ها شناسایی و معرفی می‌شوند تا ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور در این عرصه مورد حمایت و تقدیر قرار گیرد.

رستگار با بیان اینکه جشنواره امسال در مجموع دو محور اساسی را دنبال می‌کند، عنوان کرد: محور نخست تجلیل از صاحبان ایده، محصولات و افتخارات علمی و محور دوم شناسایی و معرفی ظرفیت‌های علمی و فناورانه در حوزه‌های دفاعی و مقابله با بحران‌هاست.

او از آغاز ثبت‌نام متقاضیان در این جشنواره خبر داد و گفت: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق پایگاه اینترنتی newzist.ir در این رویداد ثبت‌نام کنند و بر اساس زمینه فعالیت خود، به‌عنوان صاحب ایده، صاحب محصول یا دارنده مقام علمی در بخش‌هایی مانند کنکور و المپیاد‌های علمی معرفی شوند.

مدیر مجتمع علم و فناوری اسوه فارس افزود: پس از پایان فرایند ثبت‌نام، در اواخر دی‌ماه برنامه‌ای برای جمع‌بندی و بررسی طرح‌ها و افراد شرکت‌کننده برگزار می‌شود و آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان نیز در دهه فجر، طی برنامه‌ای ویژه برگزار خواهد شد.

رستگار در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی یک برنامه جدید با عنوان «جدولی» خبر داد و اظهار کرد: با هدف ایجاد جذابیت بیشتر در موضوعات علم و فناوری، به‌ویژه برای دانش‌آموزان، یک لیگ سراسری از مسابقات آنلاین طراحی شده است که شرکت‌کنندگان می‌توانند به‌صورت روزانه در آن رقابت کنند و جوایزی نیز برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است.

او با تشریح سازوکار این رقابت‌ها گفت: این سامانه به شرکت‌کنندگان امکان می‌دهد مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنند و متناسب با آن در مسابقات علمی حضور یابند. دانش‌آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم و همچنین دانشجویان رشته‌های مختلف می‌توانند در این رقابت سراسری و یکپارچه شرکت کنند.

مدیر مجتمع علم و فناوری اسوه فارس خاطرنشان کرد: محتوای این مسابقات بر مباحث علمی و فناورانه متمرکز است و تلاش می‌شود با استفاده از قالبی جذاب و رقابتی، زمینه مشارکت بیشتر دانش‌آموزان و دانشجویان در فعالیت‌های علمی فراهم شود.

او پ در پایان اعلام کرد که لیگ آنلاین «جدولی» نیز در روز‌های آینده آغاز به کار خواهد کرد.

فراخوان ملی حمایت از ایده‌های فناورانه مردمی در حوزه پدافند طبیعی و غیرطبیعی برگزار می‌شود

مدیر مرکز الگویی رشد شهید جاویدی هم در این نشست از برگزاری نخستین رویداد فراخوان و حمایت از ایده‌های فناورانه مردمی در حوزه پدافند طبیعی و غیرطبیعی خبر داد و گفت: صاحبان ایده‌های برتر پس از ارزیابی، در قالب هسته‌های رشد سازماندهی می‌شوند و می‌توانند از حمایت مالی تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان برای تبدیل ایده‌های خود به محصول اولیه بهره‌مند شوند.

رحیم دهقان با تشریح اهداف این رویداد اظهار کرد: این برنامه نخستین رویدادی است که در کشور با عنوان فراخوان و حمایت از ایده‌های فناورانه مردمی در حوزه پدافند طبیعی و غیرطبیعی برگزار می‌شود و هدف آن شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های فناورانه عموم مردم است.

او افزود: رویکرد این رویداد محدود به دانشجویان و دانش‌آموزان نیست، بلکه تلاش می‌شود از ایده‌ها و توانمندی‌های فناورانه همه اقشار جامعه حمایت شود تا زمینه مشارکت عمومی در فرایند تولید فناوری و ساخت محصولات کاربردی فراهم شود.

مدیر مرکز الگویی رشد شهید جاویدی با تأکید بر ضرورت مردمی‌سازی فناوری بیان کرد: این رویداد با رویکرد حمایت از حلقه‌های میانی و ظرفیت‌های مردمی طراحی شده است و در کنار توسعه مشارکت عمومی در عرصه فناوری، به دنبال توزیع عادلانه فرصت‌ها و حمایت‌ها میان صاحبان ایده است.

دهقان ادامه داد: ایده‌های ارائه‌شده پس از طی فرایند ارزیابی بررسی می‌شوند و تیم‌هایی که به‌عنوان برگزیده انتخاب شوند، در قالب هسته‌های رشد سازماندهی خواهند شد تا بتوانند مسیر تبدیل ایده به محصول را طی کنند.

او با اشاره به حمایت مالی پیش‌بینی‌شده برای تیم‌های برتر گفت: این هسته‌ها می‌توانند در قالب قرارداد‌های حمایتی، از تسهیلات و حمایت مالی تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان برخوردار شوند و با استفاده از این ظرفیت، ایده‌های خود را به مرحله اجرا رسانده و محصول اولیه خود را ارائه کنند.

مدیر مرکز الگویی رشد شهید جاویدی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این رویداد، بهره‌گیری از توان و خلاقیت مردم، شناسایی استعداد‌های فناورانه در سراسر جامعه و فراهم کردن زمینه تبدیل ایده‌های برتر به محصولات قابل ارائه در حوزه پدافند طبیعی و غیرطبیعی است.

مسئول خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و اقشار سپاه فجر نیز با اشاره به برگزاری سالانه جشنواره جهادگران علم و فناوری اظهار کرد: در ادامه این برنامه‌ها، از خبرنگاران و اصحاب رسانه دعوت می‌کنیم در آیین اختتامیه جشنواره که در دهه فجر برگزار خواهد شد، حضور داشته باشند.

روح الله دلاویز با اشاره به اهمیت تعامل مجموعه‌های علمی و رسانه‌ها اظهار کرد: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای نقش مهمی در انعکاس فعالیت‌ها و دستاورد‌های علمی و فناورانه دارند و حمایت و همراهی آنان در معرفی ظرفیت‌های این حوزه قابل تقدیر است.