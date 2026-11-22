باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - بهادر اسدی با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی کردستان اظهار کرد: ارزش تقریبی آن ۶۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی ادامه داد: این عرصه‌ها به دلیل ارزش اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، همواره در معرض تهدیدهایی مانند تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت‌وساز بدون مجوز قرار دارند.

اسدی استفاده از فناوری‌های نوین و تقویت نظارت را از راهکارهای پیشگیری از تخلفات حوزه زمین دانست و افزود: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات، تسهیل فرآیندهای اداری و افزایش شفافیت راه‌اندازی شده است.

وی گفت: تعدد دستگاه‌های متولی و طولانی بودن روند دریافت استعلام‌ها و مجوزها در گذشته، گاه موجب سردرگمی متقاضیان و فراهم شدن زمینه سوءاستفاده می‌شد؛ سامانه پنجره واحد مدیریت زمین برای کاهش این مشکلات و شفاف‌سازی فرآیندها طراحی شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کردستان همچنین به نقش مشارکت مردم در حفاظت از اراضی ملی اشاره کرد و افزود: در روستای برده‌ره‌شه شهرستان دیواندره، ۹ نفر از متصرفان پیشین به‌صورت داوطلبانه ۹۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی را آزاد و به عرصه‌های ملی بازگرداندند.

وی این اقدام را نمونه‌ای از حرکت به سمت آگاهی‌بخشی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در کنار پیگیری‌های قضایی و نظارتی دانست و گفت: مشارکت داوطلبانه مردم می‌تواند در حفاظت پایدار از منابع طبیعی و تقویت اعتماد عمومی مؤثر باشد.