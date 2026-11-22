باشگاه خبرنگاران جوان -عباس حلوایی‌زاد، معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان سپاه اظهار کرد: تکمیل این پروژه از دستورات و تأکیدات دکتر عظیمی، شهردار قم است و ایشان با بازدید‌های میدانی مستمر و پیگیری روند اجرا، بر تسریع در پیشرفت و تکمیل این طرح مهم عمرانی نظارت دارند.

وی افزود: با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های مالی ناشی از جنگ، تدابیر و پیگیری‌های شهردار قم موجب شده است هیچ‌یک از پروژه‌های عمرانی مدیریت شهری تعطیل نشود و روند اجرای طرح‌های زیرساختی و عمرانی شهر با جدیت ادامه پیدا کند.

حلوایی‌زاده با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان سپاه تصریح کرد: اعتبار و هزینه تملک این پروژه در مجموع حدود یک‌هزار میلیارد تومان برآورد شده که تاکنون حدود ۸۵۰ میلیارد تومان برای اجرای آن هزینه شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم در ادامه از اجرای عملیات گسترده بتن‌ریزی در این پروژه خبر داد و گفت: در عملیات بتن‌ریزی روز جمعه، حدود ۹۰۰ مترمکعب بتن‌ریزی انجام شد که با اجرای این مرحله، پیشرفت فیزیکی پروژه به ۶۵ درصد رسیده و حدود چهار درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در این مرحله، بتن‌ریزی سه دهانه عرشه انجام شده و تنها یک دهانه دیگر باقی مانده است که با تکمیل عملیات آن، بخش عمده عملیات عرشه پروژه به پایان خواهد رسید.

حلوایی‌زاده با اشاره به برنامه زمان‌بندی تکمیل پروژه اظهار کرد: برآورد می‌شود تکمیل کل پروژه حدود ۵ تا ۶ ماه زمان ببرد، اما برنامه‌ریزی شهرداری بر این است که از آذرماه، بخش‌هایی از پروژه که آماده بهره‌برداری می‌شوند، به‌صورت مرحله‌ای در اختیار شهروندان قرار گیرند.

وی ادامه داد: یکی از بخش‌هایی که در اولویت بازگشایی قرار دارد، فاز صفر راست‌گرد میدان سپاه به سمت محور اخلاقی شرقی و راه‌آهن است که با توجه به رفع معارض برقی، مقدمات لازم برای بازگشایی تدریجی آن در حال انجام است تا این مسیر هرچه زودتر در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با بیان اینکه عملیات اجرایی زیرگذر، روگذر و محور مستقیم نیز در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: در بخش تأسیسات زیربنایی پروژه، بخش عمده عملیات مربوط به تأسیسات آب، فاضلاب و گاز انجام شده است. همچنین عملیات مربوط به تأسیسات ۲۳۰ کیلوولت در محور اخلاقی شرقی به پایان رسیده است.

حلوایی‌زاده با اشاره به موانع باقی‌مانده در مسیر تکمیل پروژه گفت: در محور اخلاقی غربی، جابه‌جایی تیر‌های برق و تملک سه پلاک باقی مانده است که با تعیین تکلیف این موارد، زمینه تکمیل بخش‌های باقی‌مانده پروژه فراهم خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: با رفع موانع باقی‌مانده و ادامه عملیات اجرایی، تلاش می‌کنیم بخش‌های مختلف پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری شود تا شهروندان هرچه زودتر از مزایای این طرح مهم ترافیکی و عمرانی بهره‌مند شوند.

منبع:شهرداری قم