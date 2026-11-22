باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه با توجه به افزایش جمعیت به ویژه در کلانشهرها، آلاینده‌های هوا نیز در حال افزایش هستند و این آلودگی برای سلامت انسان بسیار زیان آور است. در این بین کارخانه‌ها نیز در تولید این آلودگی نقش دارند. این روز‌ها کارخانه ذوب آهن در شهرستان لنجان استان اصفهان موجب آلودگی هوای این شهرستان شده و موجب نارضایتی اهالی این شهرستان شده است.

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با سلام و احترام خروج دود از دودکش کارخانه ذوب آهن باعث آلودگی شهرستان لنجان استان اصفهان شده است. اگراستانی صنعتی مانند اصفهان با این حجم از امکانات و زیرساخت‌ها همچنان با چالش آلودگی صنایع مواجه است. انتظار مردم این است که پیش از هرگونه بهره‌برداری، مطالعات زیست‌محیطی، فناوری کنترل آلایندگی و نظارت مستمر بر عملکرد مجموعه به‌صورت شفاف اعلام شود. هوای پاک حق مردم است، نه امتیازی که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد. حالا فرض کنید آینده شهر کوچک و کویری آران و بیدگل با راه‌اندازی طرح ذوب فولاد چه خواهد شد؟ لطفا پیگیری کنید.

منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان

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