باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در نشست هم‌اندیشی فعالان و مسئولان فرهنگی و قرآنی استان فارس با اشاره به ظرفیت‌های قرآنی این استان گفت: فارس از سرمایه‌های ارزشمندی در حوزه قرآن برخوردار است و معرفی و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی است.

او با اشاره به برگزاری بیست و دومین جشنواره ملی جبرئیل امین افزود: این جشنواره پنجشنبه ۱۲ آذرماه در شیراز برگزار می‌شود و همزمان با آن، نشست شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور نیز در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) با حضور مسئولان و شخصیت‌های ملی برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: پیشنهاد داده‌ایم دستور کار این نشست بر مسائل و پروژه‌های کلان قرآنی استان متمرکز شود تا با ارائه طرح‌های اثرگذار، زمینه تبدیل فارس به قطب و مرجع قرآنی کشور فراهم شود. تاکنون بیش از ۱۲۰ ظرفیت و سرمایه قرآنی در استان شناسایی شده است.

حجت الاسلام ولدان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌ریزی برای اعتکاف امسال اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود ۱۹۴ هزار نفر در استان فارس در مراسم اعتکاف شرکت کردند و امسال با توجه به استقبال مردم، به‌ویژه نوجوانان، پیش‌بینی می‌کنیم شمار معتکفان حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد.

او با بیان اینکه اعتکاف امسال از نظر کمی، کیفی و محتوایی متفاوت خواهد بود، افزود: قرآنی‌تر شدن این مراسم از محور‌های اصلی برنامه‌ریزی است و در همین راستا، طرح انس معتکفان با ۵۰ آیه قرآن طی سه روز اعتکاف پیشنهاد شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس اعتکاف نوجوانان، مادر و دختری، هنرمندان، ورزشکاران، مدیران و زوج‌های جوان را از جمله برنامه‌های تخصصی پیشنهادی برشمرد و بر ضرورت توجه به نیاز‌ها و علایق گروه‌های مختلف اجتماعی تأکید کرد.

ولدان با اشاره به ظرفیت اجتماعی و فرهنگی اعتکاف بیان کرد: این مراسم می‌تواند علاوه بر جنبه عبادی، به عرصه‌ای برای نمایش همبستگی و مشارکت اجتماعی تبدیل شود؛ از این رو، ستاد‌های شهرستانی باید با همراهی فرمانداران، ائمه جمعه و رابطان امور مساجد هرچه سریع‌تر فعالیت خود را آغاز کنند.

او با بیان اینکه اعتکاف حرکتی مردمی است، افزود: همه دستگاه‌ها باید خود را خادم این حرکت بدانند و به جای ایجاد ساختار‌های صرفاً اداری، زمینه مشارکت و همراهی مردم را فراهم کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین با اشاره به گسترش اعتکاف در ۷۵ کشور جهان، این آیین را دارای ظرفیت بین‌المللی دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از این فرصت تأکید کرد.

ولدان در پایان از شناسایی حدود ۳۵۰ سوژه قرآنی برای برنامه ملی «محفل» خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها متعلق به استان فارس است و می‌توان با شناسایی استعداد‌ها و مفاخر قرآنی، زمینه راه‌اندازی یک محفل قرآنی ویژه استان را فراهم کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های قرآنی را مهم دانست و تصریح کرد: در کنار اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی، باید برای انعکاس رسانه‌ای مناسب این فعالیت‌ها نیز برنامه‌ریزی شود.

منبع: تبلیغات اسلامی فارس