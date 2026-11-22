باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- شرکت اسپیس‌اکس از پرتاب یک موشک فالکون ۹ خبر داد که طی آن، محموله مأموریت USSF-۳۱۷ با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت.

این شرکت در پستی در پلتفرم «ایکس» (X) تأیید کرد که موشک مذکور، محموله این مأموریت را به مدار رسانده است.

این موشک از پایگاه نیروی فضایی «وندنبرگ» در کالیفرنیا به فضا پرتاب شد. جزئیات مربوط به این محموله فاش نشده است؛ چرا که این مأموریت طبقه‌بندی‌شده (محرمانه) محسوب می‌شود و نه اسپیس‌اکس و نه نیروی فضایی ایالات متحده، ماهیت تجهیزات موجود در آن را تأیید نکرده‌اند.

وب‌سایت تخصصی «Spaceflight Now» اشاره کرده است که این محموله احتمالاً شامل ماهواره‌هایی است. به گزارش وب‌سایت «Space.com»، برخی کارشناسان گمان می‌کنند که این محموله ممکن است مجموعه‌ای از ماهواره‌های «استارشیلد» (Starshield) متعلق به این شرکت باشد؛ پروژه‌ای که بخشی از طرح نیروی فضایی ایالات متحده برای سنجش و هدف‌گیری از فضا به شمار می‌رود و با هدف کمک به ارتش در شناسایی اهداف احتمالی در سراسر جهان طراحی شده است.

این پرتاب، صد و بیست و یکمین پرواز موشک فالکون ۹ در سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و سومین مأموریتی است که اسپیس‌اکس در ماه نوامبر برای نیروی فضایی ایالات متحده انجام داده است.

منبع: روسیا الیوم