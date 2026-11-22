باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی، در مراسم تجلیل از خانواده شهدای کودک و نوجوان جنگ رمضان، اظهار کرد: هر انسانی نمادی است و هر سنی نیز نماد خاص خود را دارد؛ کودکی ما را به یاد بهار می‌اندازد و بزرگسالی ما را به یاد پاییز. چیدن غنچه‌ها در بهار بسیار دردناک‌تر از ریختن برگ‌ها در پاییز است؛ چراکه رسم دنیا این است که برگ‌ها در پاییز بریزند، اما وقتی غنچه‌ای در بهار چیده می‌شود، فرصت زندگی به آن داده نشده است.

وی با اشاره به آثار جنگ بر کودکان افزود: اتفاقاتی از جنس جنگ که چهره خشن خود را به ما نشان داد، چیدن دسته‌دسته غنچه‌هایی بود که هنوز فرصت زندگی پیدا نکرده بودند. این جنگ نه‌تنها کودکانی را که به شهادت رسیدند از ما گرفت، بلکه به کودکانی که باقی ماندند نیز آسیب زد. خواهری که مجروح شد و خواهر دیگرش به شهادت رسید، سال‌ها زمان نیاز دارد تا بتواند به زندگی عادی بازگردد.

مهاجرانی ادامه داد: کودکانی که دچار جراحت و جانبازی شدند نیز راه درازی در پیش دارند تا بتوانند به زندگی بازگردند و به‌عنوان افرادی تاب‌آور به زندگی خود ادامه دهند.

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه تاریخ ایران، تاریخ تاب‌آوری است، گفت: آنچه تاریخ به ما نشان داده این است که ما با توجه و توکل به خداوند و اتکا به خرد، دانش و دانایی، توانسته‌ایم در برابر تندباد‌هایی که تمدن ما را مورد هجمه قرار داده‌اند، بایستیم.

وی با اشاره به شهدای کودک جنگ رمضان تصریح کرد: هر یک از این عزیزانی که در آن فاجعه جان خود را برای ایران از دست دادند، پرچمی از مظلومیت و در عین حال اقتدار ایران هستند.

مهاجرانی با بیان اینکه خون این کودکان به رزمندگان توان بیشتری داده است، اظهار کرد: دیروز جلسه‌ای با تعدادی از رزمندگان داشتم. آنها می‌گفتند زمانی که می‌خواهیم شلیک کنیم، دندان‌هایمان را به هم می‌فشاریم و به یاد کودکان شهیدمان شلیک می‌کنیم. این نشان می‌دهد که خون این عزیزان به جوهره غیرت رزمندگان ما تبدیل شده است.

سخنگوی دولت با اشاره به نقش رسانه‌ها در انعکاس مظلومیت کودکان و مردم ایران افزود: امروز جنگ رسانه‌ای، اقتصادی و نظامی به‌صورت درهم‌تنیده، اعصاب و روان ملت ما را هدف قرار داده است و باید قدردان اصحاب رسانه‌ای باشیم که کمک می‌کنند مظلومیت فرزندان و مردممان را به گوش دنیا برسانیم.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت