باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یولیا مندل، سخنگوی پیشین ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد که بسیج اجباری به یکی از عوامل اصلی بی‌میلی مردان اوکراینی برای حفظ تابعیت این کشور تبدیل شده است.

به گزارش منابع خبری، مندل روز یکشنبه اول آذرماه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بسیاری از شهروندان اوکراینی که تابعیت کشور دیگری را دریافت کرده‌اند، ترجیح می‌دهند گذرنامه اوکراینی خود را کنار بگذارند.

وی با اشاره به پیامد‌های سیاست بسیج عمومی در اوکراین تأکید کرد که اجبار به خدمت نظامی یکی از دلایلی است که مردان را از حفظ تابعیت این کشور منصرف می‌کند.

سخنگوی پیشین زلنسکی همچنین خاطرنشان کرد افرادی که موفق شده‌اند در خارج از اوکراین مستقر شوند، بعید است تمایلی برای بازگشت به کشور داشته باشند.

اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ و همزمان با آغاز جنگ با روسیه، بسیج عمومی را اعلام کرده و تاکنون بار‌ها آن را تمدید کرده است. مقام‌های این کشور نیز برای جلوگیری از خروج مردان مشمول خدمت نظامی از کشور، تدابیر مختلفی را به اجرا گذاشته‌اند.

منبع: العربیه