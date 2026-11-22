\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u00a0\u0633\u0639\u06cc\u062f \u0647\u0627\u062f\u06cc \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u062a\u063a\u0630\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0628\u0647 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0631\u0645\u06cc\u200c\u06af\u0631\u062f\u06cc\u0645\u00bb \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u062a\u063a\u0630\u06cc\u0647 \u0648 \u062d\u0641\u0638 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0645\u062d\u0648\u0631 \u0631\u0648\u062f\u0647-\u0645\u063a\u0632\u060c \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0648\u062b\u0631\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u062e\u0644\u0642\u200c\u0648\u062e\u0648 \u0648 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0631\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n