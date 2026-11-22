باشگاه خبرنگاران جوان – سرهنگ عباس فرهمندی، فرمانده انتظامی ماسال با اشاره به شناسایی و دستگیری ۲ نفر به اتهام انتشار مطالب کذب و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی گفت: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با انجام اقدامات فنی و تخصصی، هویت متهمان ۲۰ و ۳۵ ساله را شناسایی کردند. او افزود: متهمان پس از هماهنگی قضایی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

کلاهبردار رسیدساز جعلی در فومن دستگیر شد

سرهنگ حسین عاشوری، فرمانده انتظامی فومن هم از دستگیری فردی که با ارائه رسید جعلی انتقال وجه ۸۰ میلیون تومان از یک کسبه کلاهبرداری کرده بود، خبر داد. به گفته او، در پی اعلام شکایت یکی از کسبه بازار مبنی بر کلاهبرداری با رسید جعلی، مأموران پلیس آگاهی و پلیس فتا با انجام اقدامات پلیسی، متهم را در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی فومن افزود: متهم پس از خرید از یک سوپرمارکت به مبلغ ۸۰ میلیون تومان، رسید جعلی انتقال وجه ارائه کرده و از محل متواری شده بود که پس از دستگیری به جرم ارتکابی اعتراف کرد. سرهنگ عاشوری تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف اتوبوس با سرعت بحرانی در محور سنگر ـ کوچصفهان

سرهنگ محمد صالحی، رئیس پلیس راه استان گیلان امروز از شناسایی و توقیف یک دستگاه اتوبوس مسافربری به دلیل سرعت بحرانی با بهره‌گیری از سامانه هوشمند پایش و کنترل ترافیک پلیس راه خبر داد. به گفته او، یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از کلاچای به مقصد تهران در حال حرکت بود، با استفاده از سامانه هوشمند پایش پلیس در محور سنگر به کوچصفهان شناسایی و تحت رصد قرار گرفت.

رئیس پلیس راه گیلان افزود: این وسیله نقلیه با ۱۸ مسافر در محدوده پلیس راه آزادراه متوقف شد و با راننده به دلیل ارتکاب تخلف سرعت بحرانی برخورد قانونی صورت گرفت. سرهنگ صالحی با بیان اینکه دفترچه راننده اتوبوس هم ضبط شد، تصریح کرد: سرعت بحرانی به ویژه در خودرو‌های مسافربری، تهدیدی جدی برای جان مسافران و سایر کاربران جاده است و رانندگان حرفه‌ای باید با رعایت سرعت مطمئنه، مسئولیت حفظ جان مسافران را جدی بگیرند.

کشف بیش از یک تن کالای قاچاق در آستارا

سرهنگ عیسی طالبی، فرمانده انتظامی آستارا نیز گفت: مأموران ایستگاه بازرسی این شهرستان در جریان کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودروی باری، ۸۳۷ کیلوگرم روغن نباتی مایع و جامد، ۲۴۰ کیلوگرم برنج خارجی و ۱۰۰ کیلوگرم شکر بدون مدارک و مجوز قانونی کشف شد. فرمانده انتظامی آستارا تصریح کرد: راننده ۳۷ ساله پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی و خودرو نیز توقیف شد.

دستگیری ۶ عامل نزاع با سلاح سرد در محله دیانتی رشت

همچنین سرهنگ عیسی روشن‌قلب، فرمانده انتظامی رشت از دستگیری ۶ نفر از عوامل نزاع و درگیری با سلاح سرد در محله دیانتی این شهر خبر داد و گفت: در پی وقوع درگیری با سلاح سرد بین ۶ نفر در محله دیانتی که به مجروح شدن ۲ نفر منجر شد، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ قرار گرفت.

او افزود: مأموران با حضور در محل و انجام اقدامات پلیسی، هر ۶ نفر را دستگیر کردند و مجروحان نیز برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی انتقال یافتند. فرمانده انتظامی رشت تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

تعطیلی ۲ عطاری متخلف در رشت

به گفته فرمانده انتظامی رشت، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در بازرسی از ۲ واحد صنفی عطاری، بیش از ۶ هزار و ۷۸۶ عدد انواع قرص مخدر و روان‌گردان و ۳ لیتر شربت متادون بدون مجوز کشف کردند.

سرهنگ روشن‌قلب تصریح کرد: ۲ متهم ۴۱ و ۴۶ ساله در این خصوص دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند، هر ۲ واحد صنفی نیز مهر و موم و تعطیل شد.

کشف ۳ دستگاه ماینر قاچاق در تالش

سرهنگ عباس حقیقی‌نیا، فرمانده انتظامی تالش نیز اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در ۲ منزل، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت. او افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی به محل‌های مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از این مکان‌ها، ۳ دستگاه ماینر قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی تالش با اشاره به معرفی متهمان ۳۸ و ۴۹ ساله به مرجع قضایی تصریح کرد: کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف‌شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان