باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - غفاری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: در راستای اجرای سیاست‌های صیانت از اراضی کشاورزی و پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری، گشت‌های نظارتی سامانه ۱۳۱ این مدیریت، در ماه آبان، موفق شدند ۱۷۲ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز، شامل ساخت بنا، دیوارکشی و جاده‌سازی را در سطح اراضی زراعی و باغی شهرستان نور شناسایی و اخطاریه توقف عملیات برای آنها صادر کنند.

او با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی زراعی و باغی به‌عنوان سرمایه ملی و یادگار کهن نیاکان، افزود: این اراضی پشتوانه امنیت غذایی، اشتغال و حیات اقتصادی منطقه است و حفاظت از آنها وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود تا این موهبت ارزشمند برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

غفاری گفت: هرگونه ساخت‌وساز، دیوارکشی و جاده‌سازی بدون اخذ مجوز قانونی در اراضی کشاورزی، تهدیدی جدی برای پایداری تولید و منابع طبیعی است و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.

او افزود: گشت‌های سامانه ۱۳۱ به‌صورت مستمر و هدفمند اراضی زراعی و باغی شهرستان نور را رصد می‌کنند و کشاورزان و شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف احتمالی را از طریق این سامانه گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و اقدام قانونی لازم انجام شود.