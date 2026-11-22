باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی سپاه فتح استان، سازمان اطلاعات سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد روز یکشنبه با صدور اطلاعیه ای از دستگیری یکی از عوامل رسانه‌ای وابسته به رژیم صهیونیستی در این شهرستان خبر داد.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی این نهاد، فرد دستگیرشده با تولید و ارسال محتوا برای رسانه‌های معاند و صهیونیستی فعالیت داشته و به ادعای سازمان اطلاعات سپاه، در راستای اهداف رسانه‌ای دشمن اقدام می‌کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: این فرد پس از رصد و پایش دقیق اطلاعاتی توسط پاسداران سازمان اطلاعات سپاه شناسایی و در عملیاتی هدفمند دستگیر شد.

سازمان اطلاعات سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحم در ادامه با تأکید بر برخورد با عوامل تهدیدکننده امنیت عمومی اعلام کرد: هرکس امنیت و منافع ملت ایران را هدف قرار دهد، دیر یا زود در تور اطلاعاتی نیروهای امنیتی گرفتار خواهد شد.