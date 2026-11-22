باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - یکی از مهم‌ترین الزامات اصلاح ساختار اقتصادی کشور، حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی و جایگزینی فرآیندهای سنتی و ممیزمحور با سازوکارهای سیستمی و داده‌محور است. استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا مودیان بخش مشاغل بتوانند بدون درگیری با بروکراسی‌های پیچیده و مراجعات حضوری، تکالیف مالیاتی خود را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند.

این رویکرد علاوه بر کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان، با افزایش دقت در محاسبه و وصول مالیات، به توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی و کاهش زمینه‌های اعمال سلیقه در فرآیند مالیات‌ستانی کمک می‌کند.

یکی از ظرفیت‌های ارزشمند اجرای تبصره ماده ۱۰۰، فراهم شدن امکان انتخاب محل مصرف مالیات برای مودیان بخش مشاغل است. این سازوکار به مودیان اجازه می‌دهد در تعیین محل هزینه‌کرد منابع مالیاتی خود و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مشارکت داشته باشند.

در واقع، با پیوند خوردن پرداخت مالیات به اجرای پروژه‌های مورد نیاز جامعه، مودیان می‌توانند آثار ملموس مشارکت مالیاتی خود را در توسعه زیرساخت‌ها و بهبود خدمات عمومی مشاهده کنند. چنین رویکردی ضمن افزایش شفافیت در نحوه تخصیص و هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، به تقویت اعتماد عمومی و افزایش تمایل مودیان به پرداخت داوطلبانه مالیات منجر خواهد شد.

تحقق هوشمندسازی در نظام مالیاتی نباید صرفاً به الکترونیکی کردن فرآیندهای پرداخت محدود شود، بلکه باید به‌عنوان تحولی بنیادین در شیوه حکمرانی اقتصادی و ارتباط میان دولت و مودیان دنبال شود.

ترکیب مالیات‌ستانی سیستمی، تحقق عدالت در اخذ مالیات و مشارکت مستقیم مودیان در تعیین محل هزینه‌کرد منابع، می‌تواند نظام مالیاتی را به نهادی شفاف‌تر، کارآمدتر و پاسخگوتر تبدیل کند. بدون تردید، تقویت و توسعه ظرفیت‌های تبصره ماده ۱۰۰، علاوه بر تسهیل فعالیت اصناف و کسب‌وکارها، زمینه افزایش اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت، ارتقای تمکین مالیاتی و حرکت به سمت تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی را فراهم خواهد کرد

در همین راستا گودرزی نماینده مجلس با اشاره به اهمیت تحقق حرکت به سمت هوشمندسازی در حوزه مالیاتی با به کارگیری از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم خاطرنشان کرد: به درستی وزارت اقتصاد هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور را در دستور کار قرار داده است. بر اثر پیگیری سیاست‌ها در راستای این هدف مبتنی بر قانون برنامه هفتم قوانین سنواتی، نتایج خوبی به دست می‌آید.

وی افزود: هوشمندسازی روندهای مالیاتی و استفاده از سازوکارهایی مانند تبصره ماده ۱۰۰ به افزایش شفافیت می‌انجامد. عدالت اجتماعی افزایش پیدا می‌کند و زمینه برای مالیات‌ستانی حقه از همگان در یک روند منضبط فراهم می‌شود.

گودرزی در خصوص دیگر مزیت‌های این طرح گفت: استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ عدم نیاز به مراجعه حضوری مودیان به ادارات مالیاتی را به همراه دارد که این امر تسهیل امور را در پی دارد. مودیان با آرامش بیشتری تکالیف خود را انجام می‌دهند و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری می‌شود. با استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ علاوه بر تحقق عدالت در اخذ مالیات، به صورت سیستمی و غیرحضوری مالیات پرداخت خواهد شد و همچنین مودیان بخش مشاغل ذیل سازوکار تبصره ماده ۱۰۰، امکان تعیین محل مصرف مالیات خود را خواهند داشت که به شفافیت در نحوه هزینه‌کرد مالیات و مشارکت مودیان در این زمینه منتج خواهد شد.

وی ادامه داد: خیلی وقت است که نشان‌دار کردن مالیات‌ها در کشور پیگیری می‌شود، دو سه سالی هست که اجرایی و جدی شده است. اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها از جهات مختلف برای کشور نفع دارد.

وی افزود: مودیان اولویت‌هایی دارند و می‌خواهند پروژه‌های محل زندگی خودشان پیش برود. از طریق این طرح می‌توانند مالیات‌شان را به سمت اجرایی شدن طرح‌های موردنظر خودشان سوق دهند. همین امر زمینه‌ساز افزایش انگیزه مودیان برای پرداخت مالیات است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دریافت مالیات از طریق سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ مثبت ارزیابی می‌شود. در این چارچوب، همه چیز روشن است و این شفافیت به افزایش انضباط در مالیات‌ستانی انجامیده است. هوشمندسازی ایده بسیار مناسبی است و منافع کشور را تأمین می کند. امیدواریم هر چه زودتر روندها در این زمینه به صورت کامل عملیاتی شود.

گودرزی درباره این موضوع که دریافت مالیات بر عملکرد طی سال جاری تماماً از طریق تبصره ماده ۱۰۰ انجام شده و لزومی به ارائه اظهارنامه و حضور مودیان در ادارات مالیاتی نبوده است، تصریح کرد: تمامی این روندها مثبت است و در نهایت به بهبود وضعیت مالیات‌ستانی در کشور می‌انجامد. بهره‌مندی مودیان از تخفیف‌های خودکار این سامانه نیز مثبت ارزیابی می‌شود.