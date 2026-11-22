باشگاه خبرنگاران جوان؛سجاد هدایت پور- علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، در حاشیه مراسم تقدیر از قهرمانان این رشته، درباره احتمال ادامه حضورش در فدراسیون کشتی گفت: هنوز برای آینده تصمیم نگرفته‌ام و اگر بگویم تصمیمم را گرفته‌ام، درست نیست. باید دید در نهایت چه اتفاقی می‌افتد و تصمیم جمعی چه خواهد بود.

دبیر با تأکید بر اینکه برای تصدی مسئولیت نباید به دنبال لابی و رایزنی بود، اظهار کرد: کسی که می‌خواهد مسئولیتی بگیرد، نباید برای آن اصرار کند. مسئولیت شوخی نیست و فرد باید بتواند در برابر خدا و مردم پاسخگو باشد. کشتی چه من باشم و چه نباشم، مسیر خود را ادامه می‌دهد و این رشته بزرگ‌تر از افراد است.

رئیس فدراسیون کشتی همچنین با اشاره به حمایت‌های مالی از قهرمانان گفت: برگزاری برنامه‌های بین‌المللی و همکاری با فدراسیون جهانی می‌تواند به درآمدزایی کمک کند تا بتوانیم هر سال چنین مراسمی برگزار کنیم و بخشی از مشکلات مالی قهرمانان را کاهش دهیم. البته حمایت‌های مالی باید افزایش پیدا کند و در این زمینه با مسئولان وزارت ورزش نیز صحبت کرده‌ام.

او با اشاره به ظرفیت کشتی ایران برای کسب مدال‌های بیشتر افزود: اعتقاد دارم ورزش ایران ظرفیت قهرمان‌پروری دارد و نباید تصور کنیم رسیدن به موفقیت‌های بزرگ غیرممکن است. کشتی آزاد و فرنگی نشان داده‌اند که با برنامه‌ریزی و تلاش می‌توان به نتایج قابل توجهی رسید.

دبیر در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره حضور باشگاه‌های فوتبال در کشتی گفت: باعث افتخار است باشگاه‌هایی مانند استقلال، پرسپولیس و سپاهان در کشتی سرمایه‌گذاری کنند. این باشگاه‌ها می‌توانند در توسعه رشته‌های دیگر نیز نقش داشته باشند.