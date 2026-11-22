باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور- امیرحسین زارع، قهرمان کشتی آزاد ایران، در حاشیه مراسم تقدیر از مدال‌آوران این رشته، از برگزاری این مراسم و حضور پیشکسوتان کشتی قدردانی کرد و گفت: هنوز خستگی مسابقات از تن کشتی‌گیران خارج نشده که فدراسیون از قهرمانان تجلیل کرد. حضور پیشکسوتان و قهرمانان نسل‌های گذشته در این مراسم برای ما ارزشمند بود؛ چرا که این افراد نقش مهمی در ایجاد انگیزه و غرور ملی در نسل جوان داشته‌اند.

زارع درباره خوشحالی خاص خود پس از پیروزی مقابل حریف آمریکایی اظهار کرد: از سال ۲۰۲۱ و بعد از قهرمانی، همیشه سعی کرده‌ام حس خوب و شادی‌ام را با مردم تقسیم کنم. پس از پیروزی مقابل کشتی‌گیر آمریکایی نیز به دلیل اتفاقات و بی‌احترامی‌هایی که در گذشته نسبت به کامران قاسم‌پور صورت گرفته بود، هیجان زیادی داشتم و آن شادی را با مردم تقسیم کردم.

دارنده مدال طلای المپیک درباره احتمال جدایی علیرضا دبیر از فدراسیون کشتی گفت: شخصاً دوست ندارم چنین اتفاقی رخ دهد. با شناختی که از آقای دبیر دارم، می‌دانم به دنبال پست و مقام بالاتر نبوده و پیشنهادهای مختلفی را هم نپذیرفته است. از مسئولان و خود ایشان درخواست می‌کنم تا المپیک پیش‌رو در تصمیم خود تعلل کنند و حضورشان را ادامه دهند. حضور دبیر برای ما اهمیت زیادی دارد و به کشتی‌گیران دلگرمی می‌دهد.

او درباره انتظارات بالای مردم از کشتی ایران نیز گفت: کشتی در سال‌های اخیر دوباره به خانه‌های مردم برگشته و حس غرور ملی را زنده کرده است. این موضوع مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و باید با تمام توان تلاش کنیم تا پاسخگوی محبت و انتظار مردم باشیم.

زارع در ادامه درباره پیشنهادهای لیگ برتر کشتی گفت: دو پیشنهاد خوب از تیم‌های استقلال و بانک شهر داشته‌ام، اما هنوز تصمیم نهایی نگرفته‌ام. باید با مربیان، خانواده و مربیان سازنده‌ام مشورت کنم و احتمالاً تا پایان هفته تصمیمم مشخص خواهد شد.

قهرمان کشتی آزاد ایران درباره مقایسه قراردادهای کشتی‌گیران با فوتبال نیز اظهار کرد: مبالغ کشتی قابل مقایسه با فوتبال نیست و شاید حتی به یک‌سی‌ام آن هم نرسد، اما لیگ در سال‌های اخیر به منبع درآمد خوبی برای کشتی‌گیران تبدیل شده است. امیدوارم حمایت باشگاه‌ها و تیم‌داری در این رشته بیشتر شود تا ورزشکاران بتوانند بخشی از هزینه‌های زندگی و مسیر قهرمانی خود را تأمین کنند.