باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا، روز یکشنبه نگرانی‌ها درباره تضعیف نیروی دریایی آمریکا در سال‌های آینده در نتیجه توافق آکوس برای تأمین زیردریایی‌های هسته‌ای مورد نیاز کانبرا را رد کرد.

اظهارات وی پس از آن مطرح شد که دفتر بودجه کنگره آمریکا هشدار داد توافق آکوس می‌تواند فشار بیشتری بر ظرفیت تولید زیردریایی در این کشور وارد کند؛ موضوعی که شبکه خبری‌ای‌بی‌سی استرالیا گزارش داده است.

دفتر بودجه کنگره آمریکا در گزارشی که روز جمعه منتشر شد، اعلام کرد تأمین زیردریایی‌های هسته‌ای برای استرالیا، فشار بر کارخانه‌های کشتی‌سازی آمریکا را که هم‌اکنون نیز با چالش‌های تولید مواجه هستند، افزایش خواهد داد.

در این گزارش آمده است: «افزایش بیشتر تولید برای جایگزین کردن زیردریایی‌های هسته‌ای تهاجمی (SSN) که به استرالیا فروخته می‌شوند، چالش‌های پیش روی نیروی دریایی آمریکا و کارخانه‌های کشتی‌سازی این کشور را تشدید خواهد کرد.»

مارلز نگرانی‌های مطرح‌شده در این گزارش را کم‌اهمیت دانست و گفت انتظار دارد طی دهه آینده نیز گزارش‌های مشابهی منتشر شود.

وی اظهار داشت: «دلیلی که باعث می‌شود این موضوع نگرانم نکند، این است که توافق آکوس به‌طور جدی در حال اجراست.»

بر اساس توافق امنیتی آکوس که در سال ۲۰۲۱ ایجاد شد، استرالیا، آمریکا و انگلیس برای توسعه زیردریایی‌های هسته‌ای مورد نیاز نیروی دریایی سلطنتی استرالیا همکاری می‌کنند.

این سه کشور منابع مالی قابل‌توجهی را به این پروژه اختصاص داده‌اند.

انگلیس متعهد به تأمین چهار میلیارد پوند (۵.۳ میلیارد دلار)، آمریکا متعهد به اختصاص ۱۷.۵ میلیارد دلار و استرالیا متعهد به سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰ میلیارد دلار استرالیا (۲۰.۷ میلیارد دلار آمریکا) شده‌اند.

منبع:آناتولی