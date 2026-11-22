باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی نونهالان مازندران با حضور ۶۷ وزنه بردار از ۱۳ شهر استان به میزبانی مجموعه ورزشی آسایش ساری برگزار و با قهرمانی تیم میزبان به پایان رسید.

در این رقابت‌ها پس از ساری، تیم‌های قائم شهر و بهنمیر نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

در آئین اهدای مدال و کاپ قهرمانی به تیم‌های برتر حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان استان، اسماعیل پهلوان معاون ورزشی اداره کل، عباس رحیمی رئیس هیات وزنه برداری استان، عباد دلیری رئیس اداره ورزش و جوانان ساری، کوروش یوسفی رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک ساری و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند.