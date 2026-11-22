باشگاه خبرنگاران جوان -سردار فتح‌الله جمیری، فرمانده سپاه قم، از ثبت‌نام بیش از ۳۱ میلیون نفر در پویش جان‌فدا در سراسر کشور خبر داد و گفت: سهم استان قم از این مشارکت مردمی به ۳۴۰ هزار نفر رسیده است و تلاش داریم ثبت‌نام‌نشدگان را نیز به این جمع اضافه کنیم.

وی در ادامه با اشاره به ساماندهی ثبت‌نام‌کنندگان پویش جان‌فدا بر اساس گروه‌ها و اقشار مختلف خبر داد و گفت: دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب، اصناف، ورزشکاران، بانوان، کارکنان دستگاه‌ها و کارگران در این حرکت مشارکت دارند و گروه‌های تخصصی مانند پزشکان و مهندسان نیز سازماندهی می‌شوند. مساجد، محلات و هیئت‌های مذهبی از کانون‌های اصلی این پویش هستند.

سردار جمیری از برگزاری رزمایش بزرگ جان‌فدا در ۹ آذرماه همزمان با میلاد حضرت زهرا (س) در قم خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این رزمایش حضور یابند. وی افزود: گردان‌های امام حسین (ع)، بیت‌المقدس، کوثر و امام علی (ع)، پیشکسوتان سپاه و نیرو‌های نظامی و انتظامی نیز در این رزمایش مشارکت می‌کنند.

سردار جمیری، میدان آستانه را به‌عنوان نقطه محوری و محل استقرار جایگاه اصلی رزمایش جان‌فدا معرفی کرد و گفت: با توجه به جمعیت پیش‌بینی‌شده، برنامه‌ریزی برای استفاده از خیابان‌های اطراف حرم حضرت معصومه(س) نیز ضروری است. وی تأکید کرد: مقدمات لازم برای برگزاری منسجم این رزمایش در حال پیگیری است تا اقشار مختلف مردم و مجموعه‌های نظامی و انتظامی در آن حضور یابند.