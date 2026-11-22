باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز یکشنبه از آمریکا خواست مجوز ارسال موشک‌های پاتریوت خریداری‌شده از سوی متحدان این کشور را صادر کند.

زلنسکی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با توجه به این شرایط، درک تأخیر در تأمین موشک‌های رهگیر بالستیک برای اوکراین به‌ویژه دشوار است.»

او گفت روسیه طی هفته جاری به ۲۰ منطقه اوکراین حمله کرده و در این حملات حدود ۲۷۰۰ پهپاد، نزدیک به هزار و ۴۶۰ بمب هوایی و ۱۶۵ موشک به کار گرفته است. به گفته زلنسکی، شمار قابل‌توجهی از این موشک‌ها بالستیک بوده‌اند و موشک‌های کره شمالی نیز در میان آنها قرار داشته‌اند.

زلنسکی همچنین بر ادامه کمک‌ها به برنامه «پی‌یواِرال» تأکید کرد و آن را منبع اصلی تأمین موشک‌های رهگیر بالستیک برای اوکراین دانست.

وی در ادامه اعلام کرد پس از حمله پهپادی روسیه و فروریختن بخشی از یک ساختمان پنج‌طبقه در شهر دایمر در منطقه کی‌یف، هنوز از سرنوشت ۱۴ نفر اطلاعی در دست نیست. ۹ نفر از ساختمان تخلیه شده‌اند و عملیات امداد و نجات ادامه دارد.

منبع: خبرگزاری آناتولی