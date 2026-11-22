باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - سرهنگ شاهزهی، جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با حضور در برنامه «پرسمان» صدا و سیما استان گفت: امسال سال خوبی را در جاده‌های استان نداشتیم؛ در شش‌ماهه ابتدایی امسال، بعد از استان گیلان، رتبه دوم را در تعداد فوتی‌های ناشی از تصادف داشتیم. حادثه در جاده‌های استان اتفاق افتاده و بومی یا غیربومی بودن مطرح نیست، بلکه به نام جاده‌های استان است.

او افزود: در جاده‌ها در بحث تابلو و علائم کمبودی نداریم و نقصی هم باشد برطرف می‌شود؛ برخی تابلو‌ها به دلیل عدم توجه راننده، تأثیر خاصی ندارند. در بحث دوربین نیز امسال ۴ سامانه افزایش داشتیم که به طور کل ۷۳ دوربین نصبی در جاده‌های استان داریم، اما پایین بودن مبالغ جریمه باعث می‌شود که بازدارندگی نداشته باشد.

سرهنگ شاهزهی بیان کرد: در هشت ماهه گذشته، ۲۳۱ نفر در ۱۶۴ تصادف در جاده‌های استان جان خود را از دست داده‌اند که افزایش ۲۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد. ۵۳ درصد متوفیان بومی و ۴۷ درصد غیربومی بودند.

جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: ۸۴ درصد علت تصادفات مربوط به عدم توجه به جلو، سرعت غیرمجاز، تجاوز به چپ و عدم رعایت حق تقدم است؛ سرنشینان وسیله نقلیه به دلیل نبستن کمربند ایمنی و موتور‌سواران و ترک آنها، بیشترین افراد در معرض خطر در تصادفات هستند.

او عنوان کرد: سرعت‌های بحرانی از طریق دوربین برای افسرانی که در شعاع ۳۰ کیلومتری دوربین‌ها حضور دارند، اخطارنویسی می‌شود؛ خودرو توسط پاسگاه و افسران توقیف، تذکر داده شده یا اعمال قانون شده است. اگر فرد با خانواده باشد، این اجازه داده می‌شود که خودرو در مقصد تحویل پارکینگ شود، اما اگر فرد تنها باشد، خودرو در همان لحظه توقیف و تحویل پارکینگ می‌شود.

سرهنگ شاهزهی تصریح کرد: این طرح از ۱۳ مهر در استان فعال و تاکنون ۱۸۰۰ دستگاه با سرعت غیرمجاز اعلام شده که ۱۴۰۰ خودرو متوقف و اعمال قانون شده‌اند.

جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی اظهار کرد: تخلفات رانندگی از طریق شماره ۱۱۰ قابل ارجاع به ما است؛ بنابراین از مردم می‌خواهیم هم خودشان نسبت به رانندگی ایمن توجه داشته باشند و هم موارد رانندگی خطرناک را اعلام کنند.

او گفت: در هشت ماهه روند افزایشی بوده، اما توانستیم در سه ماه آخر این روند را به کاهشی برسانیم و امیدواریم به مرحله‌ای برسیم که تعداد فوتی‌ها در کمترین حد خود باشد.