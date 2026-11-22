باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیدمهدی حسینی یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم، در حاشیه نشست خبری امروز این انجمن با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، با انتقاد از رویکرد دولت در مواجهه با بخش خصوصی و تأخیر در تأمین ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های کشاورزی، از وضعیت نامناسب تأمین سموم کشاورزی در کشور خبر داد.

حسینی یزدی با اشاره به شکاف موجود میان ظرفیت‌های بخش خصوصی و میزان حمایت‌های دولتی اظهار کرد: دولت همچنان از ظرفیت‌های فنی و مالی بخش خصوصی به‌درستی استفاده نمی‌کند و روند انجام امور در بسیاری از موارد در گرو تصمیمات شرکت‌های دولتی و سازمان‌های وابسته است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، به‌ویژه در حوزه امنیت غذایی، نقش و جایگاه متناسبی ندارد، افزود: نیاز کشور به سموم کشاورزی بسیار بالاست، اما تاکنون تنها حدود ۱۰ درصد از نیاز کشور به این نهاده تأمین شده است.

رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم ادامه داد: حتی با توجه به آخرین وعده‌های دولت، در صورت تخصیص ۲۰ میلیون یورو ارز نیز تنها حدود ۲۰ درصد از نیاز کشور به سموم کشاورزی پوشش داده خواهد شد که این میزان در مقایسه با نیاز واقعی بخش کشاورزی بسیار ناچیز است.

حسینی یزدی با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم این وضعیت بر تولید محصولات اساسی تصریح کرد: کمبود سموم کشاورزی صرفاً یک چالش اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند امنیت غذایی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وی تأکید کرد: در صورت تأمین نشدن علف‌کش‌های مورد نیاز مزارع گندم، احتمال افت ۳۰ درصدی تولید این محصول وجود دارد. این موضوع ارتباطی با مسائل آبیاری ندارد، بلکه مستقیماً به ضرورت کنترل علف‌های هرز و آفات در مزارع گندم مربوط می‌شود.

تأمین ارز واردات نهاده‌ها در گرو پرداخت مطالبات گندم‌کاران

رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم در ادامه با اشاره به مشکلات ارزی و بی‌ثباتی در روند تخصیص ارز گفت: تغییرات مداوم در فرآیند تأمین ارز و نبود ثبات در قیمت‌ها، واردات نهاده‌های کشاورزی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه دولت وعده تأمین ارز برای واردات کودهای فسفاته را داده است، افزود: تحقق این وعده نیز با ابهاماتی همراه است؛ چراکه تا زمانی که مطالبات مربوط به خرید تضمینی گندم به کشاورزان و تولیدکنندگان پرداخت نشود، تأمین ارز مورد نیاز واردات نهاده‌هایی مانند کودهای فسفاته نیز با اما و اگر روبه‌رو خواهد بود.

حسینی یزدی با تأکید بر ضرورت رفع موانع ارزی و تسریع در تأمین نهاده‌های کشاورزی خاطرنشان کرد: تداوم مشکلات موجود در تخصیص ارز و واردات سموم و کودهای مورد نیاز، می‌تواند روند تولید محصولات اساسی را با چالش مواجه کند و پیامدهای آن در امنیت غذایی کشور نمایان شود.