باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر پورجمشیدیان قائم‌مقام وزیر کشور در جریان سفر به استان بوشهر و بازدید از پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی، ضمن بررسی روند بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده، از نزدیک در جریان اقدامات انجام‌شده برای احیای تأسیسات و تداوم فعالیت‌های تولیدی این مجموعه قرار گرفت.

وی با تأکید بر تسریع بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و نقش راهبردی کارکنان پارس جنوبی در حفظ امنیت انرژی کشور افزود: مجاهدت نیرو‌های عملیاتی، فنی و تخصصی صنعت در شرایط دشوار، نقشی مؤثر در صیانت از سرمایه‌های ملی و تقویت اقتدار کشور دارد

پورجمشیدیان، با حضور در بخش‌های آسیب‌دیده پالایشگاه، روند اقدامات اجرایی و برنامه‌های بازسازی را بررسی کرد و از تلاش، تعهد و مجاهدت متخصصان، کارکنان و نیرو‌های عملیاتی صنعت گاز برای احیای تأسیسات و بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی قدردانی کرد.

قائم‌مقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین با ابلاغ سلام رئیس‌جمهوری و وزیر کشور به کارکنان صنعت گاز در منطقه عسلویه، تلاش‌های آنان را ارزشمند و شایسته تقدیر دانست و بر جایگاه راهبردی مجتمع گاز پارس جنوبی در اقتصاد ملی و تأمین امنیت انرژی کشور تأکید کرد.

پورجمشیدیان با اشاره به اهمیت فعالیت کارکنان صنعت نفت و گاز در شرایط حساس کشور اظهارکرد: تلاش و فعالیت شما کمتر از مجاهدت نیرو‌هایی نیست که در مرز‌ها و پای لانچر‌ها ایستاده‌اند و از امنیت کشور دفاع می‌کنند؛ شما نیز در جبهه اقتصادی با تلاش و نقش‌آفرینی خود به کشور و مردم خدمت می‌کنید.

وی کارکنان صنعت نفت و گاز را از ارکان مهم حفظ توان اقتصادی، تأمین منافع ملی و استمرار خدمت‌رسانی به مردم دانست و ادامه داد: مجاهدت نیرو‌های عملیاتی، فنی و تخصصی این صنعت در شرایط دشوار، نقشی مؤثر در صیانت از سرمایه‌های ملی و تقویت اقتدار کشور دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی