باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -کتابخانه عمومی شهید چمران شهر سلفچگان پس از تکمیل عملیات ساخت، با حضور استاندار قم و دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به بهره‌برداری رسید و فعالیت کتابخانه سیار شهرستان جعفرآباد نیز با هدف توسعه دسترسی روستاییان به خدمات کتابخانه‌ای آغاز شد.

آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در حاشیه افتتاح کتابخانه شهید چمران سلفچگان قم گفت: ۴۷۷۵ نقطه خدمت کتابخانه‌ای در کشور فعال است که این تعداد ۲۲ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: تعداد کتابخانه‌های سیار از ۵۷ به ۱۱۷ باب رسیده است و ۳۰ درصد نقاط خدمت در مناطق روستایی و حاشیه‌ای قرار دارد. همچنین در دو سال گذشته بیش از ۷۰ هزار مترمربع فضای کتابخانه‌ای بازطراحی و بیش از ۲۰ هزار مترمربع فضای جدید افتتاح شده است.

محمد غفاری، مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان قم، در این مراسم با اشاره به افتتاح کتابخانه شهید چمران سلفچگان گفت: عملیات ساخت این کتابخانه از سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود و امروز به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت فرهنگی شهر سلفچگان به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه این کتابخانه با بخش‌های متنوع فرهنگی و مطالعاتی تجهیز شده است، افزود: کتابخانه شهید چمران دارای مخزن اصلی با ۱۰ هزار و ۵۰۰ جلد کتاب، بخش مرجع، بخش نوجوانان و بخش ویژه کودکان است. در طبقه دوم این مجموعه نیز دو سالن مطالعه مجزا برای آقایان و بانوان با ظرفیت مجموع ۴۰ نفر پیش‌بینی شده و کلاس‌های آموزشی و اتاق‌های مطالعه گروهی نیز از دیگر امکانات این کتابخانه است.

غفاری همچنین از آغاز فعالیت کتابخانه سیار شهرستان جعفرآباد خبر داد و گفت: این کتابخانه با هدف ارائه خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای به روستاهای بخش، هر روز به یکی از روستاها مراجعه می‌کند و در پنج نقطه به مردم خدمات ارائه خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه با اضافه شدن این دو مجموعه، تعداد نقاط خدمت کتابخانه‌ای استان به ۴۰ نقطه می‌رسد، افزود: از این تعداد، ۲۸ کتابخانه زیرمجموعه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هستند و کتابخانه سیار جعفرآباد نیز فعالیت خود را همزمان با هفته کتاب سال ۱۴۰۵ آغاز کرده است. وی ابراز امیدواری کرد بهره‌برداری از این فضاهای فرهنگی زمینه‌ساز گسترش فرهنگ مطالعه و افزایش دسترسی مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق روستایی، به کتاب و خدمات کتابخانه‌ای باشد.