باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران در حاشیه مراسم تقدیر از مدال آوران تیم‌های ملی آزاد و فرنگی گفت: خوشحالم که کشتی به سطحی از خودکفایی رسیده که فدراسیون کشتی زودتر از همه برای تجلیل از قهرمانان خود اقدام می‌کند. این اتفاق نشان‌دهنده جایگاه واقعی کشتی است. فدراسیون برای نخستین بار در تاریخ جوایزی را در نظر گرفته که می‌تواند واقعاً در زندگی قهرمانان تأثیرگذار باشد. همچنین حضور پیشکسوتان و قهرمانان نسل‌های مختلف در کنار یکدیگر، فارغ از مسئولیت‌های اجرایی، اتفاق ارزشمندی بود. امروز از نظر روحی و روانی روز بسیار خوبی برای جامعه کشتی بود.

او درباره میزان پاداش‌های وزارت ورزش به قهرمانان و شرایط فعلی کشتی بیان کرد: کشتی با توجه به تلاش‌های بی‌شائبه علیرضا دبیر به این جایگاه رسیده است، اما واقعیت این است که جوایزی که دستگاه ورزش برای قهرمانان در نظر گرفته، بسیار ناچیز است. برای مدال طلای المپیک ۶۰۰ میلیون تومان پاداش تعیین شده؛ واقعاً با این مبلغ چه کاری می‌توان انجام داد؟ این جوایز سال‌هاست تغییر چندانی نداشته‌اند. ضمن اینکه همین مبالغ نیز بلافاصله پرداخت نمی‌شوند و ممکن است یک یا دو سال بعد به دست ورزشکاران برسند که طبیعتاً ارزش آنها در آن زمان کاهش پیدا می‌کند. درخواست من از مسئولان و تصمیم‌گیرندگان کشور این است که برای حمایت از ورزشکاران تدابیر جدی‌تری بیندیشند تا حق مطلب ادا شود.

درستکار درباره احتمال حضور علیرضا دبیر در کمیته ملی المپیک و تأثیر این موضوع بر کشتی‌گیران عنوان کرد: نگرانی خاصی وجود ندارد، چرا که می‌دانیم علیرضا دبیر در هر جایگاهی باشد، کنار کشتی خواهد بود. البته هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده، اما شرایط حساسی پیش رو داریم. مسابقات جهانی لاس‌وگاس که رقابت‌های کسب سهمیه المپیک است و پس از آن المپیک لس‌آنجلس برای کشتی و ورزش کشور اهمیت زیادی دارد. تاریخ نشان داده که کشتی همواره بار اصلی ورزش ایران را به دوش کشیده است. امیدوارم در نهایت تصمیمی گرفته شود که به نفع ورزش کشور و کشتی باشد.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد درباره غیبت حسن یزدانی و کامران قاسم‌پور در مراسم تجلیل از قهرمانان گفت: قرار بود از مدال‌آوران تجلیل شود. درباره کامران قاسم‌پور و چند کشتی‌گیر دیگر نیز شرایط به همین شکل بود. حسن یزدانی هم شب گذشته حدود ساعت هشت با من تماس گرفت و توضیح داد که به دلیل برگزاری یک جلسه مهم و از پیش تعیین‌شده در مازندران نمی‌تواند در مراسم حضور پیدا کند. او در تهران زندگی می‌کند، اما برای شرکت در آن جلسه به مازندران رفته بود و با هماهنگی، اجازه گرفت که در مراسم نباشد.

درستکار در واکنش به رقابت احتمالی حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا برای پوشیدن دوبنده تیم ملی گفت: به نظرم چالش خاصی وجود ندارد. در طول تاریخ کشتی بار‌ها شاهد بوده‌ایم که قهرمانان بزرگ و ستاره‌های نسل‌های مختلف برای پوشیدن دوبنده تیم ملی با یکدیگر رقابت کرده‌اند. این دو کشتی‌گیر نیز در کنار یکدیگر هستند، با هم برادرانه و دوستانه رفتار می‌کنند و برای پیشرفت یکدیگر تلاش دارند. رقابتی هم میان آنها وجود دارد و در نهایت هرکدام که شایسته‌تر باشد، ان‌شاءالله دوبنده تیم ملی را به تن خواهد کرد.