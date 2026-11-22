باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در آیین تجلیل از خانواده‌های شهدای معزز کودک، با اشاره به واقعه کربلا و شهادت حضرت علی‌اصغر (ع) اظهار کرد: هر سال در محرم، میلیون‌ها کودک شیرخوار به نام علی‌اصغر (ع)، در برابر ظلم جهانی سبزپوش و قرمزپوش می‌شوند، لذا نقش این کودک شش‌ماهه، حضرت علی‌اصغر (ع)، در رسواسازی بنی‌امیه و ریشه‌کن‌کردن ظلم‌پرستی از اندیشه بشر، به تنهایی از همه شهدای کربلا بیشتر بود، نقشی که در ثبت مظلومیت جریان کربلا ایفا کرد.

وی با اشاره به پیوند‌های واقعه کربلا به جنایت‌هایی که جنایتکاران تاریخ عصر حاضر مرتکب می‌شوند پرداخت و گفت: امروز کودک‌کشان و فرعون‌صفتان عصر ما که ادعای خدایی می‌کنند و دست به طغیان علیه همه هنجار‌های حقوقی و انسانی جهان زده‌اند، هیچ میثاق بین‌المللی نیست که زیر پا نگذاشته باشند؛ ترامپ در همین جنگی که علیه ما تحمیل کرده، همه قوانین بین‌المللی و بشری را نقض کرده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: ترامپ هر نقطه‌ای را که شما انگشت بگذارید، یکی از قوانین مسلم بین‌المللی را نقض کرده و تمام میثاق‌ها و منشور‌های ملل را زیر پا گذاشته است. به شهادت رساندن رهبر بزرگوار و عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، خلاف تمام موازین بین‌المللی است؛ اینکه رهبر رسمی و عالی‌ترین مسئول رسمی یک کشور و نظام مستقر را بزدلانه در خانه و در کنار اهل خانه‌اش بمباران کنند، نمونه‌ای از این جنایات است.

خون رهبر شهید انقلاب، حیات طیبه جدیدی در کالبد ملت اسلامی دمید

انصاری با اشاره به پیامد‌های شهادت رهبر و دیگر شهدای جنگ، اظهار کرد: ما هنوز در آغاز راه هستیم؛ خون امام شهید، حیات طیبه جدیدی در کالبد امت اسلامی، ملت ایران دمید و این حرکت هنوز در آغاز راه قرار دارد.

وی با اشاره به جنایت دشمن آمریکایی-صهیونی در مدرسه طیبه میناب و شهادت دانش‌آموزان و معلمان مظلوم، افزود: کودک‌کشان عصر ما در مدرسه حیات طیبه میناب، ۱۶۸ کودک، معلم و خانواده‌های آنان را به شهادت رساندند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور خطاب به خانواده کودکان شهید، گفت: شما خون گریه می‌کنید و حق دارید خون گریه کنید، اما گریه از سر عجز و اظهار ناتوانی یا صرفاً از دست دادن عزیزان نیست؛ همان‌گونه که حضرت زینب (س) فرمودند، جز زیبایی ندیدیم.

انتقام خون شهدا در عرصه‌های مختلف و به شیوه‌های گوناگون گرفته خواهد شد

انصاری، با اشاره به ضرورت خون‌خواهی شهدای جنگ، اظهار کرد: سرور عزیزم، پدر معظم شهید موسوی، فرمودند: «انتقام خون شهدا حتماً باید گرفته شود.» خون‌خواهی رهبر شهید، دانشمندان، سرداران شهید و مردم بی‌گناه ایران، تکلیف ماست.

وی افزود: جنایتکاران، انسان‌های نظامی و غیرنظامی، زن و مرد و کودک، بیماران، بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و مراکز هلال‌احمر را هدف قرار داده‌اند. دانشمندان ما را به شهادت رساندند و حتی به میهمان ما، شهید اسماعیل هنیه نیز رحم نکردند. اسرائیل از همان زمان، یعنی در مراسم تحلیف و تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، جنگ رسمی خود را علیه ما آغاز کرد و دست به این جنایت‌ها زد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: تا همین جای کار، در حالی که هنوز در متن و بطن جنگ هستیم، به نظر من نشانه‌های انتقام آشکار است. یک ابرقدرت، در تار و پود باتلاقی که خود ساخته، گرفتار شده و هر روز بیشتر به سمت ذلت و فروپاشی پیش می‌رود؛ در مقابل، ملت ایران هر روز در حال اوج گرفتن و ارتقاست.

انصاری خاطرنشان کرد: البته انتقام باید در عرصه‌های مختلف و به شیوه‌های گوناگون گرفته شود و خواهد شد؛ در عرصه علم و فناوری، در عرصه اقتصادی، در حوزه حقوقی و در دیگر عرصه‌ها.

به اذعان ترامپ، حمله به ایران و مسئله غزه از عوامل اصلی شکست او در انتخابات بود

وی، با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه، اظهار کرد: یک رژیم کودک‌کش، جنایتکار و غیرقانونی به نام رژیم جعلی صهیونیستی، دو سال است که در غزه ده‌ها هزار کودک را به شهادت رسانده است. مدیر اجرایی یونیسف، اعلام کرده است که تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵، تعداد ۶۴ هزار کودک در غزه کشته یا مجروح شده که هزار نفر از آنها نوزاد بودند، البته این آمار اکنون بسیار بیشتر شده است.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه این جنایت‌ها ناشی از سرمستی و غرور رژیمی است که خود را به هیچ مرجعی پاسخ‌گو نمی‌داند، افزود: مطمئن باشید که این کودکان شهید، در نهایت به جریان بیداری انسان‌ها و تغییر حرکت جهانی منجر خواهند شد.

انصاری با اشاره به انتخابات اخیر آمریکا، گفت: در انتخابات اخیر آمریکا، خود ترامپ اذعان کرد ــ هرچند اعتراف به آن برایش بسیار سخت بود ــ که همفکران جنگ‌افروزش نیز به این موضوع اذعان کردند که یکی از عوامل اصلی شکست او و حزبش در انتخابات اخیر آمریکا، حمله به ایران و دیگری مسئله غزه بود.

سامانه غرامت برای مستندسازی جنایات مدرسه میناب راه‌اندازی شد

وی، با اشاره به اقدامات دولت برای پیگیری حقوقی جنایات جنگی و مستندسازی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها، اقدامات وسیعی را آغاز کرده و به انجام رسانده است البته برخی از این اقدامات به‌ویژه اقدامات حقوقی در عرصه بین‌المللی برای جلوگیری از خنثی‌سازی و موفقیت در مراحل بعدی، به صورت غیرتبلیغاتی دنبال می‌شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با قدردانی از رئیس قوه قضاییه و مجموعه دستگاه قضا، افزود: با تمام وجود از ریاست قوه قضاییه و مجموعه دستگاه قضا قدردانی می‌کنیم که با جدیت کامل، شعبه ۵۵ را راه‌اندازی کردند. این دادگاه جدید، همین روز‌ها با حضور ۳۰۰ تن از خانواده‌های معظم شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب، جهت رسیدگی به جنایت بمباران این مدرسه تشکیل جلسه داده است.

انصاری با اشاره به نتایج پیگیری‌های حقوقی انجام‌شده، گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، مرکز وکلای قوه قضاییه وکالت ۵ هزار نفر از خانواده‌های معظم شهدا را بر عهده گرفته و بیش از ۲ هزار شکایت نیز تاکنون در محاکم داخلی ثبت شده است.

وی افزود: علاوه بر این، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پس از جنگ ۱۲ روزه و با تصویب شورای عالی امنیت ملی، موظف شد با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، دادستانی کل کشور، بنیاد شهید و سایر دستگاه‌ها، مستندسازی این جنایات را با تاکید مکرر و مؤکد شخص رئیس‌جمهور انجام دهد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در همین راستا «سامانه غرامت» برای مستندسازی راه‌اندازی شد، اظهار کرد: استنادبخشی به این جنایات در محاکم بین‌المللی کار بسیار سخت و فنی‌ای است، اما این اقدامات به سرانجام رسیده است.

طرح دعاوی حقوقی جنگ علیه ایران در دادگاه‌های ۴ کشور اروپایی و آمریکا

انصاری، با اشاره به پیگیری دعاوی حقوقی علیه جنایات جنگی دشمن در مراجع داخلی و بین‌المللی، بیان کرد: در چهار کشور اروپایی و در خود آمریکا، در دادگاه‌های محلی که صلاحیت رسیدگی برای خود قائل بودند، درباره مدرسه میناب، شهدا و همچنین شهادت رهبر عظیم‌الشان شهیدمان، طرح دعوا صورت گرفته و ثبت دعاوی در حال انجام است و این روند را ادامه خواهیم داد.

وی افزود: در دادگاه کیفری بین‌المللی نیز امکان‌سنجی‌هایی برای انجام اقدامات صورت گرفته است. همچنین در دیوان دعاوی ایران و آمریکا نیز، درباره جنگ ۱۲روزه، در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۴ شکایت خود را ثبت کردیم. شکایت دوم نیز به دلیل جنگ رمضان در حال ثبت است و مراحل نهایی ثبت آن در حال طی شدن است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت انعکاس جنایات جنگی و مظلومیت ملت ایران در سطح جهانی، تاکید کرد: البته به این مراکز جهانی امیدی نداریم، اما باید صدای مظلومیت ملت ایران را به گوش جهانیان برسانیم.

خون‌خواهی شهدای میناب و رهبر شهید، هرگز نباید به فراموشی سپرده شود

انصاری با تاکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن موضوع شهادت و خون‌خواهی دانش‌آموزان مدرسه «حیات طیبه» میناب و رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: موضوع شهادت و خون‌خواهی دانش‌آموزان مدرسه حیات طیبه، دیگر شهدای کودک و دانش‌آموز، همچنین خون‌خواهی رهبر شهیدمان، به‌هیچ‌وجه نباید به فراموشی سپرده شود یا این احساس به وجود آید که رها شده‌اند.

وی خطاب به رسانه‌ها، حقوقدانان داخلی و حقوقدانان ایرانی مقیم خارج از کشور، خواستار فعالیت تمام‌قد آنان در این زمینه شد و افزود: به کمک حقوقدانان و وکلای ایرانی خارج از کشور نیازمندیم، تعدادی از وکلا را به کار گرفته‌ایم، اما باید وکلای بیشتری را جذب کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه مسئولان جمهوری اسلامی ایران نیز باید در مجامع مختلف جهانی موضوع خون‌خواهی شهدا و مظلومیت ملت ایران را مطرح کنند، اظهار کرد: هر یک از مسئولان جمهوری اسلامی ایران که در مجامع مختلف جهانی شرکت می‌کنند، از سازمان ملل گرفته تا تمامی اجلاس‌های بین‌المللی، باید موضوع خون‌خواهی شهدا، مظلومیت ملت ایران و تصویر این شهیدان مظلوم و خانواده‌هایشان را به نمایش بگذارند.

تلاش دولت برای تامین معیشت مردم در کنار پشتیبانی از نیرو‌های مسلح

انصاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: رزمندگان و فرماندهان عزیز ما برای دفاع از این ملت دست‌به‌ماشه و آماده‌اند. من با کمال اخلاص و به‌عنوان یک طلبه حاضر در دولت عرض می‌کنم که رئیس‌جمهور بار‌ها و بارها، هم خودشان در میدان و با آرزوی شهادت حضور داشته‌اند و هم مکرر در هیات دولت تاکید کرده‌اند که تمام تلاش ما در حوزه اقتصاد باید برای رفع مشکلات معیشتی مردم باشد.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای به زانو درآوردن ملت ایران در عرصه اقتصادی، افزود: دشمن می‌خواهد مردم ما را در حوزه اقتصاد به زانو درآورد، اما پاسخ ما در برابر توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی این است که در میدان اقتصاد نیز هرچه در توان داریم به کار ببریم تا زندگی و معیشت مردم تامین شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: پشتیبانی لجستیکی و مالی از نیرو‌های مسلح همواره در رأس اولویت‌های دولت بوده و با وجود سختی‌ها در حال تامین آن هستیم؛ همان‌طور که تامین مایحتاج مردم نیز با جدیت پیگیری می‌شود.

دیپلماسی و میدان؛ دو عرصه برای دفاع از حق و مظلومیت ملت ایران

انصاری با اشاره به نقش رزمندگان و دیپلمات‌ها در دفاع از کشور در عرصه‌های مختلف، گفت: در عرصه فرهنگی و همچنین در عرصه دیپلماسی، من هیچ تفاوتی میان رزمندگان میدان و دیپلمات‌های جان‌برکف و رشید نمی‌بینم، آنها زینب‌گونه و امام‌سجادگونه حق‌طلبی و حق‌گویی می‌کنند و مظلومیت ملت ایران را به رخ دشمنان می‌کشند.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت پایان دادن به جنگ با اتکا به منطق حقوقی و اقتدار، اظهار کرد: ان‌شاءالله با اتکا به منطق حقوقی و اقتدار، جنگ را به پایان خواهیم رساند؛ اما نه با ذلت و تسلیم، بلکه با اقتداری که دشمن را ناگزیر به پذیرش حق کند. ان‌شاءالله این کار را به سرانجام خواهیم رساند.

منبع: ایرنا