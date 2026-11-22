باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - به تازگی حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس، درباره وضعیت پرداخت سود سهام عدالت گفته است: انتظار می‌رود شرکت‌های باقی‌مانده در آذر ماه سهم سود خود را پرداخت کنند تا قبل از شب یلدا سود سهام عدالت پرداخت شود.

همچنین معصومه آقاپور، عضو شورای عالی بورس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره زمان واریز سود سهام عدالت گفت: طبق روال معمول، سود سهام عدالت پس از دریافت و جمع‌آوری سود‌های شناسایی‌شده در مجامع شرکت‌ها، در اولین فرصت به حساب مشمولان واریز خواهد شد زمان دقیق پرداخت سود سهام عدالت به سازوکار دریافت سود از شرکت‌ها بستگی دارد و پس از مشخص شدن میزان سود‌های وصول‌شده، امکان تصمیم‌گیری درباره زمان واریز فراهم می‌شود برای پرداخت سود سهام عدالت باید ابتدا مبالغ سود جمع‌آوری‌شده به میزان درخور پرداخت برسد تا امکان واریز آن به مشمولان فراهم شود.

اما این سود برای برخی سهامداران واریز نخواهد شد در همین راستا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اعلام کرد ثبت شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود یا راکد، حساب مشترک (دو امضاء)، حساب ارزی یا بلندمدت از جمله دلایلی است که سبب شده برخی از سهامداران سود سهام عدالت خود را دریافت نکنند.

سهامداران می‌توانند با اصلاح این موارد در فهرست دریافت سود قرار گیرند.