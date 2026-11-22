باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مغفوری، دختر شهید عبدالمهدی مغفوری از شهدای کرمان و از همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی، در برنامه «ریحانه» خاطره‌ای از لحظه عقد خود در محضر رهبر شهید روایت کرد.

او با اشاره به حال‌وهوای خاص آن لحظه گفت: آن‌قدر محو فضای نورانی و حضور آقا بودم که فراموش کردم بله بگویم!

مغفوری همچنین از خاطره‌ای پس از مراسم عقد یاد کرد و افزود: شهید حاج قاسم سلیمانی بعد‌ها به من گفتند: «هیچ عروسی را خوشحال‌تر از تو ندیدم.» شهید حاج قاسم سلیمانی از مزار شهید مغفوری به عنوان امام زاده کرمان یاد کرده بودند.