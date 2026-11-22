باشگاه خبر نگاران جوان - باشگاه شمس‌آذر در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که همکاری وحید رضایی، سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه، به پایان رسیده است. رضایی که از ابتدای فصل بیست‌وپنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، مسئولیت هدایت نماینده استان قزوین را بر عهده داشت، از این پس در این باشگاه فعالیت نخواهد کرد. طبق اعلام باشگاه، این جدایی با توافق دوجانبه بین طرفین صورت گرفته است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره دلایل این جدایی یا مقصد بعدی وحید رضایی منتشر نشده، اما انتظار می‌رود باشگاه شمس‌آذر طی روزهای آتی برای انتخاب سرمربی جدید تیم بزرگسالان خود تصمیم‌گیری کند.