باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه‌کشی این رقابت‌ها روز ۸ دسامبر ۲۰۲۶ (۱۷ آذر ۱۴۰۵) از ساعت ۱۹ به وقت محلی هانگژو (۱۴:۳۰ به وقت تهران) در کاخ تاریخی دشو پالاس برگزار می‌شود. در چهل‌وسومین دوره جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا، ۱۶ تیم حضور خواهند داشت که در چهار گروه چهار تیمی تقسیم می‌شوند.

چین به‌عنوان میزبان، در کنار تیم‌های ایران، ژاپن، کره جنوبی، کره شمالی، عربستان سعودی، عراق، ازبکستان، تاجیکستان، اندونزی، لبنان، عمان، اردن، تایلند، هند و مالزی، تیم‌های حاضر در مرحله نهایی این مسابقات را تشکیل می‌دهند.



رقابت‌های جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا ۲۰۲۷ از ۲۴ مارس تا ۱۰ آوریل (۴ تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۶) به میزبانی شهر هانگژو چین برگزار خواهد شد و تیم‌های حاضر برای کسب عنوان قهرمانی قاره و سهمیه حضور در جام جهانی زیر ۲۰ سال رقابت می‌کنند.

چهار استادیوم یعنی ورزشگاه مرکزی هوانگ لونگ، ورزشگاه مرکزی شانگ چنگ، ورزشگاه مرکزی لین پینگ و ورزشگاه مرکزی ژیائوشان میزبان بازی‌های این تورنمنت هستند.



