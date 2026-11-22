باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از انتقال پیکر ۶ شهید و ۳۳ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و اعلام کرد شمار شهدای جنگ علیه غزه از آغاز تجاوزات تاکنون به ۷۴ هزار و ۷۴۲ نفر رسیده است.

از مجموع پیکر‌های منتقل‌شده به بیمارستان‌ها در شبانه‌روز گذشته، چهار نفر در حملات اخیر به شهادت رسیده‌اند و دو پیکر دیگر نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین، از زمان اجرای توافق آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، یک‌هزار و ۶۷۵ فلسطینی به شهادت رسیده و ۶ هزار و ۹۵ نفر دیگر مجروح شده‌اند. همچنین در این مدت پیکر ۸۵۱ شهید از زیر آوار خارج شده است.

این وزارتخانه در ادامه اعلام کرد که مجموع شمار شهدای جنگ علیه نوار غزه از آغاز تجاوزات تاکنون به ۷۴ هزار و ۷۴۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۶ هزار و ۲۲۷ نفر افزایش یافته است.

منبع: معا